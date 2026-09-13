Áp thấp nhiệt đới hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng; cách Đà Nẵng khoảng 120km về phía đông bắc và cách Huế khoảng 140km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 5h ngày 13/9/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng tây tây bắc, tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 10km/h.

Đến 4h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 16h ngày 14/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào, cường độ dưới cấp 6.

Cồn Cỏ có gió mạnh, biển động

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía nam Nghệ An đến Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Thời tiết nguy hiểm trên biển có thể gây lật, chìm hoặc làm hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển.

Các lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Từ chiều tối nay 13/9, khu vực ven biển Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Miền Trung mưa lớn, có nơi trên 350mm

Cùng với gió mạnh, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây một đợt mưa lớn trên diện rộng. Khu vực chịu tác động gồm trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Cụ thể, từ sáng đến đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, mưa to đến rất to tiếp tục xảy ra từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đến ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh.