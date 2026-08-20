Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (20/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 20/8/2026. Nguồn: NCHMF

Ông Khiêm nhận định, khoảng sáng sớm mai (21/8), áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới nằm trên dải hội tụ nhiệt đới, di chuyển chậm. Do trường dòng dẫn quy mô lớn và các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi, các mô hình dự báo vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền. Theo số liệu hiện tại thì có hai nhóm kịch bản rủi ro thiên tai chính.

Hai nhóm kịch bản rủi ro thiên tai Kịch bản 1, có khả năng xảy ra cao (60-70%) là áp thấp nhiệt đới sau khi vào Vịnh Bắc Bộ di chuyển chậm, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, sau đó di chuyển lên phía Bắc, đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ và suy yếu nhanh. Kịch bản này khiến mưa lớn tại Bắc Bộ gia tăng trở lại từ ngày 21/8, tập trung ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Trong đó, các khu vực Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Kịch bản 2, được xem là cực đoan về mưa, xác suất xảy ra khoảng 30-40%. Cụ thể, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, áp thấp nhiệt đới/bão tiếp tục di chuyển chậm về phía Tây, đổ bộ vào khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu chậm. Kịch bản này sẽ gây mưa to đến rất to tại phía Đông Bắc Bộ, với thời gian mưa cao điểm từ ngày 22-25/8. Các kịch bản dự báo có thể tiếp tục thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào Vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới; do đó, cần theo dõi sát diễn biến tại các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Dự báo chi tiết hướng di chuyển và cường độ

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 21/8, tâm bão trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ.

Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm nay.

Trong 24 giờ sau đó, bão lại di chuyển theo hướng Tây, tốc độ rất chậm, chỉ từ 3-5km/h và có khả năng suy yếu dần. Đến 13h ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m; biển động.

Từ chiều tối ngày 20/8, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong những vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.