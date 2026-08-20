Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Miền Bắc đến Bắc Quảng Trị vẫn mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Từ đêm 19 đến ngày 20/8, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ đêm 20 đến ngày 21/8, khu vực ven biển Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 19/8 và ngày 20/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/8, sáng có mưa vừa, mưa to và giông. Nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, ở mức 30-32 độ.

Đêm 21/8, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 20/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.