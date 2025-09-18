Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đã đi vào Biển Đông đêm qua.

Đến 1h sáng nay (18/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50–61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới cập nhật sáng 18/9. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Bắc, 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu hình thành bão, đây sẽ là cơn bão số 8 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2025. Đến 1h ngày 19/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo, 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h. Đến 1h ngày 20/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 8, ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Ở vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM, khu vực Giữa và Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 1,5–3m.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm mai (19/9), vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 2; riêng vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông ở mức 3. Các chuyên gia cảnh báo đây là vùng nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động do gió mạnh, sóng lớn và khả năng xuất hiện lốc xoáy.