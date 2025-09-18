Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (18/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay có nơi trên 60mm, điển hình như: trạm Hồ Thái Xuân (Đà Nẵng) 60.4mm, trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 92.6mm, trạm Ia Mơ (Gia Lai) 113.2mm, trạm Ia Lốp (Đắk Lắk) 80mm,…

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực ven biển Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Nhiều nơi trên cả nước có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/9, có lúc có mưa rào và giông, ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất giảm còn 33 độ, trời khá dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông đêm qua (17/9), và khả năng mạnh lên thành bão số 8 trong hôm nay. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.