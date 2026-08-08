Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (8/8), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8h ngày 8/8/2026. Nguồn: NCHMF

Áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 5-10km/h. Như vậy, kể từ khi hình thành từ một vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ vào sáng 7/8, áp thấp nhiệt đới hầu như di chuyển khá chậm, chỉ khoảng 5-10km/h.

Dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, với tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Đến 19h cùng ngày, vùng áp thấp sẽ ở trên khu vực phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió dưới cấp 6.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

“Dự báo, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta”, cơ quan khí tượng nhận định.