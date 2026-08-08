Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa giông tại miền Bắc và Trung Bộ giảm nhanh. Ngày 8/8, khu vực Bắc Bộ, mưa giông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi; ban ngày trời nắng, một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35 độ.

Đáng lưu ý, từ ngày 9/8, Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Miền Bắc giảm mưa, xuất hiện nắng nóng cục bộ. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/8, trời chuyển sang trạng thái nắng ráo, nền nhiệt tăng nhanh với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 35 độ, cảm giác khá oi nóng.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối duy trì có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 8/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, vùng núi có nơi dưới 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.