Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (7/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới sắp di chuyển vào Biển Đông. Nguồn: VNDMS

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h. Đến 7h sáng mai (8/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Pa-La-Oan (Philippines) với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với khoảng 20km/h và đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 9/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Cường độ áp thấp nhiệt đới lúc này duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.