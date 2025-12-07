Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (7/12), do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa nhỏ rải rác. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 7/12, nhiều mây, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 17-19 độ; trưa và chiều giảm mây, nhiệt độ cao nhất cũng giảm còn 21-23 độ.

Bắc Trung Bộ có mưa rải rác; đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai vẫn có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới đang trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines với cường độ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h, sau đổi hướng Tây Tây Nam, tăng tốc lên 10-20km/h và đi vào Biển Đông.

Dự báo thời tiết ngày 7/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày có mưa rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ; phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.