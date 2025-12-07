Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 6/12, cả khu sản xuất tập trung vẫn chìm trong biển bùn. Lớp đất dày phủ kín lối đi, xộc lên mùi tanh mặn của nước biển hòa lẫn mùi bùn non.

Nước lũ tràn vào từng nhà xưởng làm nhiều thiết bị hư hỏng, muối ủ bị hòa tan. Những thùng nước mắm chuẩn bị thành phẩm bị nước bẩn xâm nhập, đành phải bỏ đi.

Hình ảnh cơ sở nước mắm phường Phú Thủy vẫn còn lớp bùn dày. Ảnh: Phú Nguyễn

Tại các nhà xưởng, chủ cơ sở và công nhân tất tả chia nhau vét bùn bằng tay, xúc từng xẻng mang ra ngoài. Máy bơm, đường ống dẫn mắm, kho chứa muối hay khu vực đóng chai đều ngấm nước, buộc phải tháo rời từng bộ phận để vệ sinh.

Anh Nguyễn Văn Lâu, công nhân cơ sở nước mắm Kim Ngư cho biết nước lũ lên quá nhanh khiến toàn bộ máy móc tê liệt.

"Chúng tôi phải làm thủ công hoàn toàn, một buổi làm vẫn chưa sạch được nền xưởng. Máy móc còn ẩm, phải lau khô kỹ lưỡng mới dám vận hành lại", anh Lâu nói.

Nhiều bao muối ủ cá tan rã cuốn trôi theo lũ. Ảnh: Phú Nguyễn

Đại diện cơ sở Kim Ngư thống kê, khoảng 20 tấn muối ủ cá đã bị cuốn trôi. Kho bao bì ướt sũng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 triệu đồng. Đơn vị này may mắn kịp đưa một số máy móc lên cao nhưng việc khôi phục sản xuất vẫn cần nhiều thời gian.

Thiệt hại nặng nề nhất là cơ sở nước mắm Thuận Hưng. Ông Nguyễn Thanh Phụng, chủ cơ sở cho biết gần như mất trắng tài sản tích cóp chỉ sau một đêm, ước tính thiệt hại không dưới 1 tỷ đồng.

"Lũ ập vào rạng sáng, chúng tôi không kịp trở tay. Toàn bộ muối và những thùng nước mắm chuẩn bị ra thành phẩm đều bị hỏng", ông Phụng nói.

Theo ông Phụng, dòng nước mắm truyền thống của cơ sở phải ủ liên tục trong 2 năm mới đạt 50-60 độ đạm. Mỗi lít nước mắm là kết tinh từ nhiều kg cá và quy trình chăm sóc tỉ mỉ.

Một số máy móc tại các cơ sở nước mắm hư hỏng nặng. Ảnh: Phú Nguyễn

"Nước ngập vào là mất hoàn toàn độ đạm, coi như đổ sông đổ biển, không thể tái chế hay khắc phục. Nhìn công sức 2 năm trời bị phá hỏng, chúng tôi rất đau xót vì không phải muốn làm lại là có ngay", chủ cơ sở Thuận Hưng chia sẻ.

Ngoài thiệt hại về nguyên liệu, hệ thống máy bơm, bể lọc, dàn phơi tại đây cũng bị ngập sâu trong bùn.

Nhiều chủ cơ sở tại Phú Thủy nhận định, nghề làm mắm sống nhờ chất lượng và độ sạch tuyệt đối. Chỉ cần dính một chút tạp chất là hỏng cả mẻ hàng. Do đó, quy trình vệ sinh nhà xưởng phải thực hiện rất khắt khe, dự kiến mất nhiều tháng mới có thể đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Hiện chính quyền địa phương đang thống kê mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.