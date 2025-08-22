Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/8), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.
Dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.
TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, vị trí tâm bão đổ bộ chưa thể xác định chính xác vào thời điểm này. Người dân ở khu vực từ Quảng Ngãi tới Thanh Hóa lưu ý theo dõi cập nhật ở các bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn.
Bão khả năng cao sẽ tạo ra vùng mưa tương đối rộng và lượng nước rất lớn do hiện tại bề mặt biển nóng và gió Đông đang chiếm ưu thế nên một lượng mây ẩm có thể bị đẩy theo sức ép quán tính của bão đi vào bờ trước khi tâm bão vào bờ. Ngày mai (23/8), khi vào Biển Đông, đường đi của bão sẽ rõ ràng hơn.