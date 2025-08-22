Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (22/8), vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển khá nhanh, tốc độ khoảng 15km/h.

Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực Nam Bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay có nơi trên 60mm như: trạm Quảng Ngần (Tuyên Quang) 152.6mm, trạm Trấn Thịnh (Lào Cai) 80mm, trạm Vân Hồ (Sơn La) 73.8mm, trạm Nậm Hàng (Lai Châu) 61.4mm, trạm Phạm Văn Cội (TPHCM) 67.8mm,…

Dự báo, từ sáng sớm đến đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Thời tiết Hà Nội có mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, ngày và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Từ ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/8, có lúc có mưa rào và giông, ngày có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất 33 độ, trời khá dịu mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong 6 giờ tới (tính từ 5h40 sáng 22/8), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng.

Dự báo thời tiết ngày 22/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, ngày có nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 30 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.