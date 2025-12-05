“Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã xác định rõ định hướng đưa nông nghiệp Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững; Hà Nội trở thành một trong những địa phương có nền nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường; đồng thời, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Hà Nội được xây dựng thương hiệu theo chuỗi giá trị và hướng tới xuất khẩu.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thủ đô đến năm 2030, với mục tiêu đặt ra là “Thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao, công nghệ số, nông nghiệp thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn diện theo hướng sinh thái, hiện đại, sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Hà Nội định hướng thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao, công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Những quan điểm, định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã tiếp tục được cụ thể hóa trong kế hoạch khuyến nông của Hà Nội năm 2026, được Giám đốc Sở NN&MT thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Đại phê duyệt cuối tháng 11/2025 vừa qua.

Kế hoạch khuyến nông của Hà Nội đặt mục tiêu trong năm tới sẽ tập huấn cho hơn 10.300 lượt là đối tượng chuyển giao công nghệ, cộng tác viên, nông dân, người sản xuất được tiếp cận, nắm bắt tiến bộ khoa học nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, đa giá trị, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân.

Cùng với đó, chuyển giao công nghệ thông qua các mô hình trình diễn để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế tăng 10-20% so với sản xuất ngoài mô hình. Trong đó, sẽ triển khai thử nghiệm một số dạng mô hình mới như phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ số để làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trong các năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, nhiều nhóm nội dung công việc đã được Sở NN&MT thành phố Hà Nội lên kế hoạch triển khai trong thời gian tới, tập trung theo 3 nhóm nhiệm vụ chính gồm: Tập huấn thường xuyên; thông tin tuyên truyền thường xuyên; xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

Đáng chú ý, trong từng nhóm hoạt động khuyến nông của Hà Nội, CNTT, công nghệ số đều được đẩy mạnh ứng dụng. Đơn cử như, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo nông nghiệp tại các địa phương, tổ khuyến nông cộng đồng, nông dân, chủ trang trại, tổ viên hợp tác, hợp tác xã sẽ được tập huấn về áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, quản lý sản xuất và kinh doanh trong nông nghiệp, quản lý mô hình nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường; tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn chuyển đổi số trong nông nghiệp; sử dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc và cấp mã số vùng trồng...

Giá cả thị trường các mặt hàng nông sản là một trong những thông tin sẽ được Hà Nội cung cấp qua các kênh truyền thông khuyến nông, trong đó có app khuyến nông Hà Nội.

Về thông tin tuyên truyền, ngoài việc tổ chức sự kiện khuyến nông và phát hành các bản tin, Hà Nội còn dự định triển khai phổ biến thông tin, kiến thức lĩnh vực nông nghiệp trên website khuyến nông, kênh mạng xã hội Zalo OA, YouTube và đặc biệt là xây dựng app khuyến nông Hà Nội.

Cụ thể, app khuyến nông Hà Nội sẽ được xây dựng để cung cấp thông tin, kiến thức chuyên sâu về nông nghiệp, cảnh báo dịch bệnh, môi trường, dự báo thời tiết, giá cả thị trường nông sản... Ứng dụng có thể được tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI để tư vấn kỹ thuật tự động, cung cấp dữ liệu thời gian thực về thời tiết, đất đai, hoặc cảnh báo thiên tai, GIS để quản lý vùng trồng; tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu về chăn nuôi, trồng trọt, các cơ chế chính sách liên quan…. nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp thông minh và kết nối với các hệ thống số của Sở NN&MT.

Song song đó, để cung cấp thông tin thị trường, giá cả nông sản và vật tư nông nghiệp, Hà Nội sẽ duy trì, kết nối liên thông hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường trên địa bàn thành phố đến Trung ương. Thông qua cán bộ vận hành và cán bộ cung cấp thông tin tại các xã, phường, sẽ cung cấp thông tin giá cả thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm, vật tư nông nghiệp tại một số chợ lớn và chợ dân sinh trên địa bàn thành phố.