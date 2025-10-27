Đây là bước nâng cấp đáng chú ý, đưa phiên bản cơ bản lên ngang tầm với các mẫu cao cấp như iPhone 17 Pro và iPhone Air, vốn đã sở hữu 12GB RAM.

iPhone 18 tiêu chuẩn ra mắt vào năm sau có thể được trang bị tới 12GB RAM. Ảnh: AppleInsider

Trong khi hai biến thể cao cấp của dòng iPhone 17 được khen ngợi về hiệu năng và khả năng xử lý đa nhiệm, iPhone 17 tiêu chuẩn lại trở thành ngoại lệ khi chỉ được trang bị 8GB RAM – mức thấp hơn đáng kể so với mặt bằng flagship Android cùng thời.

Điều này khiến thiết bị bị xem là kém hấp dẫn hơn đối với người dùng có nhu cầu xử lý nặng.

Theo tờ The Bell, Apple đã yêu cầu Samsung Electronics tăng sản lượng chip LPDDR5X – loại bộ nhớ tốc độ cao dự kiến sẽ được dùng cho dòng iPhone 18.

Đáng chú ý, Samsung hiện chỉ sản xuất chip LPDDR5X ở hai mức dung lượng: 12GB và 16GB.

Điều đó có nghĩa là nếu Apple muốn sử dụng dòng chip này, lựa chọn gần như bắt buộc sẽ là tăng RAM của iPhone tiêu chuẩn lên ít nhất 12GB.

Sự thay đổi này, do đó, có thể không hoàn toàn xuất phát từ chiến lược nâng cấp hiệu năng, mà một phần đến từ giới hạn trong chuỗi cung ứng.

Apple, vốn nổi tiếng về việc tối ưu chi phí linh kiện, có thể buộc phải đồng bộ dung lượng RAM để tận dụng quy mô sản xuất của Samsung, thay vì duy trì mức 8GB riêng biệt cho bản tiêu chuẩn.

Báo cáo của The Bell cho biết Apple cũng đang đàm phán với SK Hynix và Micron, hai nhà sản xuất chip nhớ khác, để đa dạng hóa nguồn cung RAM cho thế hệ iPhone 18.

Việc mở rộng hợp tác này mang hai mục tiêu: vừa đảm bảo nguồn cung ổn định trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh, vừa cho phép Apple linh hoạt về cấu hình giữa các dòng máy.

Theo phân tích, Apple có thể đặt chip dung lượng thấp hơn từ SK Hynix hoặc Micron – vẫn giữ tốc độ LPDDR5X nhưng dung lượng nhỏ hơn 12GB – dành cho mẫu tiêu chuẩn.

Trong khi đó, Samsung sẽ tiếp tục cung cấp chip 12GB và 16GB cho các bản Pro và Air, đảm bảo phân tầng hiệu năng rõ rệt trong danh mục sản phẩm.

Không chỉ dung lượng tăng, cấu trúc bộ nhớ trên iPhone 18 cũng hứa hẹn mang lại cải thiện đáng kể. Theo thông tin rò rỉ từ tháng 4, dòng iPhone 18 sẽ sử dụng RAM LPDDR5X 6 kênh, thay vì 4 kênh như trước đây.

Điều này giúp băng thông bộ nhớ tăng mạnh, từ đó nâng hiệu năng xử lý đa nhiệm và khả năng đồ họa.

Với sự kết hợp cùng chip A20 hoặc A20 Pro (tùy model) dự kiến được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, iPhone 18 có thể trở thành một trong những chiếc smartphone nhanh nhất thế giới khi ra mắt vào năm sau.

Nếu báo cáo này chính xác, việc tăng RAM lên 12GB có thể không nằm trong kế hoạch ban đầu của Apple, mà là hệ quả từ sự thay đổi trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, điều đó vô tình lại mang đến lợi ích lớn cho người dùng.

RAM 12GB sẽ giúp iPhone 18 xử lý tốt hơn các ứng dụng nặng, duy trì hiệu suất ổn định hơn trong thời gian dài và cải thiện trải nghiệm khi sử dụng tính năng AI tích hợp trong iOS 20 – vốn yêu cầu dung lượng bộ nhớ lớn để hoạt động mượt mà.

Trong bối cảnh các flagship Android từ Samsung, Google hay Xiaomi đều đã có RAM từ 12GB đến 16GB từ lâu, việc Apple nâng cấp dung lượng bộ nhớ cho bản tiêu chuẩn là một bước đi tất yếu để duy trì sức cạnh tranh.

Nếu không có gì thay đổi, toàn bộ dòng iPhone 18 ra mắt năm 2026 – gồm iPhone 18, iPhone Air thế hệ 2 và iPhone 18 Pro – sẽ đều có ít nhất 12GB RAM, chuẩn hóa trải nghiệm hiệu năng cho người dùng.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)