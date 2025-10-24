Theo nguồn tin từ ET News (Hàn Quốc), ông Heo Moo-yeol, nhà nghiên cứu trưởng của công ty phân tích thị trường Omdia, đã tiết lộ thông tin "Apple sẽ ra mắt iPhone 20 ngay trong nửa đầu năm 2027", trong một hội nghị tổ chức tại Seoul.

Một concept iPhone 20 - mẫu điện thoại kỷ niệm 20 năm ra đời iPhone. Ảnh: AppleTrack

Nếu đúng, thời điểm phát hành này sẽ trùng khớp hơn với dịp kỷ niệm 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên chính thức lên kệ vào năm 2007.

Một chi tiết thú vị khác được ông Heo Moo-yeol chia sẻ là Apple sẽ bỏ qua hoàn toàn tên gọi “iPhone 19” để chuyển thẳng sang iPhone 20.

Động thái này tương tự như năm 2017, khi Apple “nhảy” từ iPhone 8 lên iPhone X (tức iPhone 10) để kỷ niệm 10 năm dòng sản phẩm biểu tượng.

Đây có thể là một chiến lược đặt tên nhằm nhấn mạnh cột mốc 20 năm và đánh dấu một bước ngoặt thiết kế lớn, tương tự như cách iPhone X từng tạo ra cuộc cách mạng về màn hình tràn viền và Face ID.

Theo nhà phân tích của Omdia, Apple sẽ thay đổi cách ra mắt iPhone từ năm 2027 bằng cách chia làm hai giai đoạn riêng biệt.

Đợt đầu (nửa đầu năm 2027): Sẽ xuất hiện iPhone 18e và iPhone 20.

Đợt hai (nửa cuối năm 2027): Apple sẽ tung ra các mẫu cao cấp hơn gồm iPhone Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max và iPhone Fold thế hệ thứ hai.

Thông tin này phù hợp với một số tin đồn trước đây cho rằng kể từ năm 2026, Apple sẽ phát hành dòng Pro vào tháng 9, còn các mẫu phổ thông hơn sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Một số nguồn tin trước đó dự đoán iPhone 20 sẽ là mẫu iPhone có thiết kế táo bạo nhất kể từ iPhone X, với khung máy bằng kính nguyên khối và mặt cong liền mạch.

Đây có thể là chiếc iPhone đầu tiên có thiết kế cong kể từ năm 2020, dựa trên hàng loạt bằng sáng chế về thân máy bằng kính và màn hình uốn cong mà Apple đã nộp trong những năm gần đây.

Nếu điều này trở thành sự thật, iPhone 20 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng kỷ niệm 20 năm mà còn đánh dấu sự chuyển mình về công nghệ chế tác và thẩm mỹ của Apple.

Dù thông tin gây chú ý, Omdia vốn không có lịch sử rò rỉ chính xác về các sản phẩm Apple.

Trước đây, vào tháng 12/2024, công ty này từng công bố một báo cáo chi tiết về kế hoạch OLED của Apple, nhưng các dự đoán trong đó đều dành cho giai đoạn sau năm 2026 và chưa được xác nhận.

Do đó, các chuyên gia công nghệ cho rằng khả năng Apple ra mắt iPhone 20 sớm hơn tháng 9 là khá thấp. Việc phát hành quá gần với iPhone 19 Pro hoặc iPhone Fold (dự kiến ra mắt chỉ 6 tháng trước đó) sẽ khiến lịch trình sản phẩm của hãng bị chồng chéo và thiếu hợp lý.

