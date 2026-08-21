Khoảng một tháng trước thời điểm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt, các tin đồn cho thấy đây sẽ chỉ là một bản nâng cấp tương đối khiêm tốn, ngoại trừ một điểm đáng chú ý. Apple được cho là sẽ học theo Galaxy S9 ra mắt năm 2018 và bổ sung khẩu độ biến thiên cho camera chính.

Đã đến lúc Apple nên thay thế iPhone 18 Pro Max bằng iPhone 18 Ultra? Ảnh: 9to5mac

Nhưng thay vì trang bị tính năng này cho cả dòng iPhone 18 Pro, Apple được cho là chỉ đưa nâng cấp camera lên iPhone 18 Pro Max. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max mà hai mẫu iPhone Pro khác nhau ở nhiều điểm hơn ngoài kích thước và dung lượng pin.

Ngay cả khi khẩu độ biến thiên chưa phải tính năng quá hấp dẫn, đây vẫn có thể là cơ hội tuyệt vời để Apple đưa danh mục sản phẩm của mình bắt kịp những xu hướng đang thúc đẩy các smartphone Android cao cấp trong vài năm qua. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Apple khai tử dòng Pro Max và thay thế bằng một sản phẩm còn hấp dẫn hơn.

iPhone 18 Pro Max không nên tồn tại nữa?

Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự vượt trội iPhone 18 Pro ở những điểm khác ngoài kích thước và thời lượng pin, thiết bị này cần một tên gọi khác và Apple đáng lẽ phải hiểu điều đó. Người dùng từ lâu vẫn kỳ vọng các mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple về cơ bản là cùng một cấu hình. Mỗi khi điều này không xảy ra, người dùng lại tỏ ra thất vọng.

Khi iPhone 12 Pro Max sở hữu cảm biến camera chính lớn hơn 50% cùng camera telephoto có tiêu cự dài hơn, một bộ phận người dùng cảm thấy họ buộc phải rời bỏ iPhone 12 Pro có kích thước dễ sử dụng hơn nếu muốn có camera tốt hơn. Sau đó, iPhone 15 Pro Max được trang bị khả năng zoom quang học 5x, trong khi iPhone 15 Pro chỉ hỗ trợ zoom quang học 3x. Nhiều người lựa chọn giữa hai mẫu máy dựa trên khả năng zoom mà họ cần, thay vì kích thước màn hình.

Trong cả hai trường hợp, người dùng đều có cảm giác bị buộc phải lựa chọn một kích thước điện thoại khác với mong muốn ban đầu chỉ vì họ cần một số tính năng camera nhất định. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu. Xét cho cùng, từ “Max” vốn chỉ gợi ý về một phiên bản lớn hơn. Nếu máy còn vượt trội ở những tính năng quan trọng khác, thì nó không còn đơn thuần là một phiên bản “Max” nữa.

Làm suy yếu iPhone 18 Pro gây bất lợi cho Apple?

Điều khiến hai trường hợp trên càng gây khó chịu là Apple cũng không duy trì sự khác biệt đó lâu dài. Chỉ một năm sau, iPhone 13 Pro và iPhone 16 Pro lại sở hữu gần như toàn bộ thông số và tính năng giống phiên bản Pro Max, ngoại trừ những khác biệt bắt nguồn từ kích thước thiết bị.

Không ai kỳ vọng Apple sẽ làm khác đi trong lần này. Điều đó có thể trở thành lý do khiến nhiều người bỏ qua iPhone 18 Pro và chờ đến iPhone 19 Pro, khi công nghệ khẩu độ biến thiên có khả năng được trang bị cho mẫu máy nhỏ hơn.

Và tại sao người dùng lại không chờ khi smartphone hiện đại đã đủ mạnh để có thể sử dụng thêm một năm mà không gặp quá nhiều vấn đề.

Đã đến lúc ra mắt iPhone 18 Ultra

Giải pháp tốt nhất đối với Apple là loại bỏ hoàn toàn tên gọi Pro Max và ra mắt iPhone 18 Ultra. Không chỉ giải quyết được vấn đề về cách phân chia sản phẩm, động thái này còn giúp Apple đối đầu hiệu quả hơn với các đối thủ Trung Quốc.

Đáng chú ý, đây có thể là thời điểm thuận lợi cho Apple. Vivo và Oppo được đồn đoán sẽ tiếp tục giới hạn các phiên bản kế nhiệm của Vivo X300 Ultra và Oppo Find X9 Ultra tại thị trường Trung Quốc, trong khi Xiaomi có thể đã hủy kế hoạch ra mắt Xiaomi 18 Ultra. Apple cũng có cơ hội đối đầu trực tiếp với Galaxy S27 Ultra và mẫu Galaxy S27 Pro được đồn đoán của Samsung bằng những sản phẩm iPhone tương ứng.

Việc ra mắt iPhone 18 Ultra cũng có thể trở thành lý do hợp lý để Apple biện minh cho đợt tăng giá gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trên thế hệ iPhone ra mắt vào mùa thu năm nay.

Dù Apple có nghe theo đề xuất này và ra mắt iPhone 18 Ultra hay không, nhiều người vẫn sẽ chọn iPhone 18 Pro nhỏ hơn. Khẩu độ biến thiên là một tính năng không thực sự thuyết phục trên một cụm camera có kích thước nhỏ như vậy.

(Theo PhoneArena)