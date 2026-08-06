Trong nhiều năm qua, pin luôn là một trong những điểm khiến người dùng Galaxy S Ultra mong chờ sự thay đổi mạnh mẽ nhất.

Dù Samsung liên tục cải thiện hiệu năng, camera và các tính năng AI, dung lượng pin của dòng flagship cao cấp vẫn gần như "giậm chân tại chỗ" ở mức 5.000 mAh.

Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất về Galaxy S27 Ultra đang thắp lên hy vọng rằng Samsung cuối cùng cũng sẽ phá vỡ giới hạn này.

Người dùng đang mong đợi những thay đổi nào về pin của Galaxy S27 Ultra? Ảnh: PhoneArena

Theo các nguồn tin, Galaxy S27 Ultra có thể lần đầu tiên được trang bị công nghệ pin silicon-carbon (Si-C) cùng dung lượng lớn hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ mới không đơn giản chỉ là tăng dung lượng pin, mà còn đặt Samsung trước bài toán cân bằng giữa thời lượng sử dụng, độ mỏng của thiết bị và độ bền lâu dài.

Đã đến lúc Samsung mạnh dạn áp dụng công nghệ pin silicon-carbon?

Bất cứ thông tin nào liên quan đến pin smartphone cao cấp đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ. Cuộc khảo sát gần đây về Galaxy S27 Ultra cũng không phải ngoại lệ.

Kết quả cho thấy hơn 77% người tham gia cho rằng Samsung đã đến lúc mạnh dạn áp dụng công nghệ pin silicon-carbon trên mẫu flagship tiếp theo.

Đây là công nghệ đang được nhiều nhà sản xuất Trung Quốc triển khai rộng rãi nhờ khả năng tăng đáng kể dung lượng pin mà không làm thân máy dày hơn.

So với pin lithium-ion truyền thống, pin Si-C có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tích hợp nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian.

Nhờ ưu điểm này, smartphone có thể sở hữu viên pin lớn hơn nhưng vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ, điều vốn là yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm.

Tuy nhiên, Samsung cũng như Apple vẫn khá thận trọng trước xu hướng này. Dù mang lại nhiều lợi ích, pin silicon-carbon vẫn còn tương đối mới trên thị trường smartphone và chưa có nhiều dữ liệu về độ ổn định sau nhiều năm sử dụng.

Đối với những hãng bán ra hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm, yếu tố độ bền và độ tin cậy luôn được đặt lên hàng đầu.

Chính vì vậy, khoảng 9,4% người tham gia khảo sát cho rằng Samsung không nên quá vội vàng chạy theo công nghệ mới nếu chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Tăng dung lượng pin lithium-ion lên mức cao hơn?

Một bộ phận người dùng vẫn tin rằng Samsung hoàn toàn có thể duy trì công nghệ pin lithium-ion truyền thống nhưng tăng dung lượng lên mức cao hơn.

Đây cũng là phương án được xem là an toàn hơn về mặt sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Nếu các thông tin rò rỉ gần đây chính xác, Galaxy S27 Ultra có thể lựa chọn hướng đi dung hòa khi vừa chuyển sang pin silicon-carbon, vừa chỉ tăng dung lượng khoảng 700 mAh so với thế hệ trước.

Dù mức tăng này chưa phải quá đột phá, công nghệ Si-C vẫn mang lại lợi thế đáng kể về thiết kế. Nhờ mật độ năng lượng cao hơn, Samsung có thể giữ nguyên độ mỏng hoặc thậm chí giảm trọng lượng của máy dù pin lớn hơn.

Trong khi đó, nếu tiếp tục sử dụng pin lithium-ion truyền thống, việc tăng thêm vài trăm mAh thường đồng nghĩa với việc phải hy sinh không gian bên trong, khiến thiết bị dày và nặng hơn.

Không phải ai cũng muốn đánh đổi thiết kế lấy pin lớn

Một điểm đáng chú ý từ cuộc khảo sát là có khoảng 13,3% người dùng ưu tiên cảm giác cầm nắm hơn dung lượng pin.

Theo nhóm này, một chiếc điện thoại cao cấp cần phải thoải mái khi sử dụng hàng ngày, thay vì trở thành thiết bị quá nặng chỉ để kéo dài thêm vài giờ sử dụng.

Quan điểm này hoàn toàn có cơ sở. Galaxy S26 Ultra hiện đã sở hữu màn hình lớn 6,9 inch cùng trọng lượng khoảng 214g, khiến máy thuộc nhóm smartphone cỡ lớn trên thị trường.

Nếu Samsung chỉ đơn thuần tăng dung lượng pin bằng công nghệ cũ, độ dày nhiều khả năng sẽ vượt mốc 7,9mm và trọng lượng cũng sẽ tiếp tục tăng.

Đó là điều không ít người dùng muốn tránh, đặc biệt khi họ phải sử dụng điện thoại liên tục trong nhiều giờ mỗi ngày.

(Theo PhoneArena)