Dù chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa Apple sẽ chính thức trình làng iPhone mới, những thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến hàng loạt cải tiến đáng chú ý.

iPhone 18 Pro Max màu đỏ anh đào đậm. Ảnh: Macworld

Nếu các tin đồn trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ là mẫu smartphone cao cấp hoàn thiện nhất mà Apple từng tạo ra, đồng thời đóng vai trò cầu nối trước khi hãng bước sang kỷ nguyên iPhone màn hình gập.

Thiết kế quen thuộc nhưng tinh tế và cao cấp hơn

Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế của iPhone 17 Pro Max trên thế hệ mới. Cụm camera sau vẫn có ba ống kính được bố trí theo hình tam giác trên phần gờ camera đặc trưng.

Tuy nhiên, khu vực này có thể dày hơn đôi chút, đồng thời các ống kính nhô lên rõ rệt hơn.

Kích thước màn hình cũng được giữ nguyên với phiên bản iPhone 18 Pro sử dụng tấm nền 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max vẫn sở hữu màn hình 6,9 inch.

Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở mặt lưng. Apple được cho là loại bỏ phong cách hai tông màu từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max để tạo nên vẻ ngoài liền mạch hơn.

Hãng cũng cải tiến quy trình thay kính mặt sau nhằm giảm sự khác biệt màu sắc giữa lớp Ceramic Shield 2 và khung nhôm, giúp toàn bộ thiết bị trông đồng nhất và sang trọng hơn.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ dày và nặng hơn thế hệ trước nhằm nhường chỗ cho viên pin dung lượng lớn.

Pin lớn hơn, thời lượng sử dụng tiếp tục dẫn đầu

Một trong những nâng cấp được kỳ vọng nhất chính là pin.

Các hồ sơ chứng nhận tại Trung Quốc và Mỹ cho thấy iPhone 18 Pro sẽ có dung lượng pin khoảng 4.056 mAh tại thị trường Trung Quốc và khoảng 4.288 mAh tại Mỹ, tăng nhẹ so với thế hệ trước.

Riêng iPhone 18 Pro Max được nâng cấp mạnh hơn với dung lượng khoảng 5.391 mAh tại Trung Quốc và 5.567 mAh tại Mỹ, cao hơn gần 500 mAh so với iPhone 17 Pro Max.

Để chứa viên pin lớn hơn, thân máy được cho là dày thêm đôi chút, đồng thời trọng lượng tăng lên khoảng 243g, biến đây thành chiếc iPhone nặng nhất mà Apple từng sản xuất.

Sự kết hợp giữa pin lớn hơn, màn hình tiết kiệm điện và chip 2nm mới hứa hẹn giúp iPhone 18 Pro Max tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về thời lượng pin trong phân khúc smartphone cao cấp.

Dynamic Island nhỏ hơn, Face ID dưới màn hình vẫn là dấu hỏi

Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất là tương lai của Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max.

Một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ đưa toàn bộ hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, chỉ để lại một lỗ nhỏ dành cho camera selfie ở góc trên bên trái.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành lại nhận định công nghệ này chưa sẵn sàng để thương mại hóa. Thay vào đó, Apple nhiều khả năng chỉ thu nhỏ Dynamic Island đáng kể.

Một số nguồn rò rỉ cho biết phần khuyết này có thể hẹp hơn khoảng 35%, từ gần 20,7mm xuống chỉ còn khoảng 13,5mm. Apple cũng được cho là đang thử nghiệm công nghệ thu nhỏ camera trước nhằm giảm diện tích chiếm chỗ trên màn hình.

Hiện hãng vẫn cân nhắc giữa hai phương án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Màn hình LTPO+ tiết kiệm điện hơn

iPhone 18 Pro Max dự kiến sử dụng công nghệ màn hình LTPO+ hoàn toàn mới.

So với LTPO hiện nay, LTPO+ có khả năng kiểm soát lượng ánh sáng OLED chính xác hơn, từ đó điều chỉnh độ sáng linh hoạt theo điều kiện môi trường.

Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm hiển thị tối ưu mà còn góp phần kéo dài thời lượng pin.

Các tấm nền nhiều khả năng tiếp tục được cung cấp bởi Samsung Display và LG Display.

Chip A20 Pro 2nm: Bước nhảy lớn về hiệu năng

Nâng cấp đáng giá nhất của iPhone 18 Pro Max có lẽ nằm ở bộ xử lý A20 Pro.

Đây sẽ là con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, cho mật độ bóng bán dẫn cao hơn đáng kể so với tiến trình 3nm hiện nay.

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, A20 Pro có thể nhanh hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện tới 30% so với A19 Pro.

Không chỉ vậy, Apple còn áp dụng công nghệ đóng gói WMCM hoàn toàn mới của TSMC, cho phép tích hợp bộ nhớ RAM ngay trên cùng đế chip với CPU, GPU và Neural Engine.

Thiết kế này giúp giảm độ trễ, tăng băng thông truyền dữ liệu, cải thiện hiệu suất xử lý AI cũng như giảm mức tiêu thụ điện năng.

Camera chuyên nghiệp hơn với cảm biến Samsung và khẩu độ biến thiên

Sau nhiều năm chỉ sử dụng cảm biến của Sony, Apple được cho là sẽ lần đầu hợp tác với Samsung.

Samsung đang phát triển cảm biến ảnh ba lớp hoàn toàn mới dành riêng cho dòng iPhone 18 Pro.

Loại cảm biến này có khả năng phản hồi nhanh hơn, giảm nhiễu hình ảnh và cải thiện đáng kể dải tương phản động.

Bên cạnh đó, camera Fusion 48MP trên cả hai mẫu Pro lần đầu tiên được cho là sẽ hỗ trợ khẩu độ biến thiên.

Khác với các thế hệ trước luôn cố định ở khẩu độ f/1.78, người dùng có thể chủ động điều chỉnh độ mở ống kính tương tự máy ảnh DSLR.

Điều này giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hoặc tăng độ sắc nét khi chụp phong cảnh.

Internet vệ tinh 5G thực thụ có thể xuất hiện

Apple cũng được cho là đang chuẩn bị bước tiến lớn trong lĩnh vực kết nối vệ tinh.

Nếu đúng kế hoạch, iPhone 18 Pro Max sẽ hỗ trợ mạng 5G vệ tinh thay vì chỉ dùng vệ tinh cho các tính năng khẩn cấp như hiện nay.

Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể truy cập Internet gần như đầy đủ ngay cả khi không có sóng di động mặt đất.

Nút Camera Control được thiết kế lại để giảm chi phí

Apple sẽ tiếp tục duy trì nút Camera Control nhưng thay đổi cấu trúc bên trong.

Thay vì kết hợp cảm ứng điện dung và cảm biến lực như hiện nay, phiên bản mới chỉ sử dụng cảm biến lực nhằm giảm chi phí sản xuất cũng như hạn chế các trường hợp phải sửa chữa.

Theo các nguồn tin, người dùng vẫn có đầy đủ các thao tác điều khiển camera như trước nhưng Apple sẽ tiết kiệm được đáng kể chi phí linh kiện.

Màu sắc mới và Siri AI mở ra trải nghiệm hoàn toàn khác

Apple đang thử nghiệm nhiều màu sắc mới cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, bao gồm xanh nhạt, đỏ anh đào đậm, xám đậm và bạc.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho rằng màu đen truyền thống sẽ tiếp tục biến mất khỏi dòng Pro năm nay, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Apple loại bỏ một trong những màu sắc mang tính biểu tượng nhất của mình.

Bên cạnh phần cứng, iPhone 18 Pro Max sẽ được cài sẵn iOS 27 với phiên bản Siri AI hoàn toàn mới.

Đây được xem là cuộc cải tổ lớn nhất trong lịch sử Siri. Trợ lý ảo mới có khả năng hội thoại tự nhiên hơn, hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và có thể truy xuất thông tin cập nhật từ Internet.

Ngoài ra, Siri còn được tích hợp ứng dụng riêng để xem lại lịch sử hội thoại, mở rộng Visual Intelligence và bổ sung bộ công cụ hỗ trợ soạn thảo trên email, tin nhắn cũng như tài liệu.

(Theo Macworld, MacRumors)