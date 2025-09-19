Nếu thông tin mới nhất từ một nguồn tin Trung Quốc là chính xác, mẫu iPhone cao cấp ra mắt năm 2026 - iPhone 18 Pro Max sẽ giữ nguyên phong cách thiết kế của iPhone 17 Pro, ngoại trừ một chi tiết đặc biệt: mặt lưng “nửa trong suốt”.

iPhone 18 Pro Max có thể có mặt lưng “nửa trong suốt”. Ảnh: Macrumors

Giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế, nhưng khác biệt ở mặt lưng

Theo nguồn tin, iPhone 18 Pro Max sẽ vẫn duy trì màn hình 6,3 inch, cụm camera sau dạng hình chữ nhật với cách bố trí 3 ống kính theo tam giác giống iPhone 17 Pro.

Điểm khác biệt duy nhất được cho là nằm ở chất liệu kính mặt lưng, với thiết kế “nửa trong suốt” thay vì hoàn toàn mờ đục như trước.

Nguồn tin Digital Chat Station, viết trên mạng xã hội Weibo, cho rằng sự thay đổi này có thể giúp người dùng nhìn thấy cuộn dây sạc MagSafe bên trong, tạo nên một phong cách thẩm mỹ mới lạ.

Tuy nhiên, do không có thêm chi tiết cụ thể, khái niệm “nửa trong suốt” vẫn để lại nhiều tranh cãi.

Các phiên bản iPhone độ vỏ trong suốt vốn đã phổ biến từ nhiều năm nay trong cộng đồng người dùng và các hãng tùy chỉnh bên thứ ba.

Nhưng nếu Apple thực sự đưa chi tiết này vào một mẫu iPhone cao cấp, đó sẽ là bước đi bất ngờ.

Tuy vậy, vẫn có khả năng cụm từ “trong suốt” ở đây không mang nghĩa trực diện. Một số chuyên gia cho rằng nó có thể ám chỉ đến khả năng dẫn nhiệt hoặc thiết kế hỗ trợ cho hệ thống làm mát.

Điều này càng được củng cố bởi thông tin rò rỉ rằng iPhone 18 Pro sẽ trang bị buồng hơi tản nhiệt bằng thép không gỉ.

Trong trường hợp này, “kính trong suốt” có thể là vật liệu mới giúp thoát nhiệt tốt hơn chứ không hẳn để phô diễn nội thất máy.

Công nghệ tản nhiệt và thử nghiệm thiết kế

Nếu tin đồn là thật, việc kết hợp kính dẫn nhiệt với buồng hơi tản nhiệt sẽ giúp Apple giải quyết vấn đề nhiệt độ cao trên iPhone, vốn thường gây tranh cãi sau mỗi thế hệ mới.

Theo chu kỳ phát triển sản phẩm, iPhone 18 Pro Max hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple còn rất nhiều thời gian để thay đổi thiết kế.

Trên thực tế, iPhone 16e từng có đến 5 thiết kế mặt lưng khác nhau được thử nghiệm trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Vì thế, có khả năng Apple chỉ đang thử nghiệm mặt kính trong suốt trên một số nguyên mẫu kỹ thuật của iPhone 18 Pro Max.

Không có gì đảm bảo chi tiết này sẽ xuất hiện trên sản phẩm thương mại đến tay người dùng.

Digital Chat Station là một trong những tài khoản rò rỉ có tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong quá khứ, nguồn tin này từng dự đoán đúng về thiết kế cụm camera của iPhone 17, nhưng cũng không ít lần đưa tin sai, chẳng hạn như thay đổi giao diện Dynamic Island.

Vì vậy, độ chính xác của tin tức lần này vẫn còn là dấu hỏi. Thực tế, mặt lưng trong suốt không phải là một phần trong triết lý thiết kế hiện đại của Apple.

Từ iPhone 12 đến nay, Apple ưu tiên phong cách tối giản, đồng nhất và sang trọng. Nếu lắp mặt kính trong suốt, người dùng sẽ chỉ thấy được phần pin và bộ khung nhôm bên trong – vốn không quá ấn tượng về mặt thị giác.

Tuy nhiên, một số ý tưởng khác được đưa ra: Apple có thể thiết kế lại vòng sạc MagSafe quanh logo Táo để tạo điểm nhấn độc đáo nếu mặt lưng trong suốt được áp dụng. Nhưng cho đến nay, điều này vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.

Hiện tại, iPhone 18 Pro Max vẫn còn hơn một năm nữa mới ra mắt. Trong giai đoạn này, Apple sẽ thử nghiệm hàng loạt ý tưởng khác nhau.

Do đó, khả năng mặt lưng “nửa trong suốt” xuất hiện trên phiên bản thương mại vẫn được đánh giá là khó xảy ra.

Tuy nhiên, tin đồn này cũng phản ánh một xu hướng: Apple có thể đang tìm cách tạo sự khác biệt rõ rệt cho iPhone Pro so với các mẫu iPhone thường, không chỉ ở hiệu năng mà cả thiết kế.

Nếu ý tưởng mặt kính trong suốt thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành một trong những chiếc iPhone táo bạo nhất về phong cách kể từ iPhone X năm 2017.

(Theo Appleinsider, Tom’s Guide)