Tuy nhiên, theo một nguồn rò rỉ quen thuộc, có vẻ như Apple vẫn còn rất lâu nữa mới thực sự bước vào giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu cho cảm biến camera “khủng” này.

Tin đồn 200MP cho iPhone 2028

Theo các báo cáo gần đây, Apple được cho là đang cân nhắc việc đưa camera 200MP lên iPhone, với thời điểm sớm nhất là vào năm 2028.

Apple từ trước đến nay luôn tỏ ra thận trọng với việc chạy đua độ phân giải camera iPhone. Ảnh: Appleinsider

Đây sẽ là một bước nhảy vọt lớn về phần cứng camera, nhất là khi Apple từ trước đến nay luôn tỏ ra thận trọng với việc chạy đua độ phân giải, trái ngược với nhiều hãng Android đã sớm áp dụng cảm biến 200MP.

Tuy nhiên, nguồn tin nổi tiếng Digital Chat Station mới đây đã đăng tải thông tin trên Weibo cho biết, Apple thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu cho camera 200MP. Điều này đồng nghĩa với việc hiện chưa có chiếc iPhone nào được gắn thử cảm biến 200MP trong phòng thí nghiệm của Apple.

Với mốc ra mắt dự kiến là tháng 9/2028, việc Apple chưa có nguyên mẫu vào thời điểm này được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu. Apple vốn nổi tiếng với chu kỳ phát triển sản phẩm dài, trong đó nhiều công nghệ chỉ được đưa vào thử nghiệm phần cứng vài năm trước khi thương mại hóa.

Tập trung vào camera 48MP cho iPhone 2026

Theo Digital Chat Station, thay vì chạy theo camera 200MP ở thời điểm hiện tại, các kỹ sư của Apple đang dồn phần lớn nguồn lực cho hệ thống camera 48MP thế hệ mới, dự kiến xuất hiện trên dòng iPhone ra mắt vào năm 2026.

Cụ thể, hệ thống camera này được cho là sẽ hỗ trợ khẩu độ biến thiên (variable aperture), một nâng cấp quan trọng giúp iPhone tiến gần hơn tới trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Ngoài ra, ống kính telephoto trên các mẫu iPhone 2026 cũng được đồn đoán sẽ có khẩu độ lớn hơn, cho phép thu sáng tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đây là hướng đi phù hợp với triết lý lâu nay của Apple: ưu tiên cải thiện chất lượng hình ảnh thực tế, dải tương phản động, khả năng chụp thiếu sáng và hiệu ứng chiều sâu, thay vì chỉ đơn thuần tăng số “chấm” megapixel.

Khẩu độ là yếu tố quyết định lượng ánh sáng đi vào cảm biến camera. Trên hầu hết smartphone hiện nay, bao gồm cả iPhone, khẩu độ thường là cố định, do hạn chế về không gian bên trong thân máy mỏng.

Việc áp dụng khẩu độ biến thiên sẽ cho phép camera iPhone điều chỉnh kích thước khẩu độ tùy theo bối cảnh chụp. Khi cần xóa phông mạnh, máy có thể mở khẩu lớn để tạo độ sâu trường ảnh nông. Ngược lại, khi chụp phong cảnh hoặc trong điều kiện ánh sáng mạnh, khẩu độ nhỏ hơn sẽ giúp hình ảnh sắc nét và cân bằng hơn.

Nếu tin đồn này trở thành hiện thực, iPhone 2026 có thể đánh dấu một trong những bước nhảy vọt lớn nhất về nhiếp ảnh di động của Apple trong nhiều năm qua, thậm chí còn quan trọng hơn việc tăng độ phân giải cảm biến.

Camera 200MP mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm vật liệu

Dù chưa có nguyên mẫu, Digital Chat Station cho biết dự án camera 200MP của Apple hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm vật liệu. Điều này có nghĩa là Apple đang đánh giá các linh kiện liên quan, bao gồm cảm biến, thấu kính, mô-đun camera và chuỗi cung ứng.

Thông tin này cũng trùng khớp với các báo cáo trước đó cho rằng Apple đang tìm cách đa dạng hóa nhà cung cấp linh kiện camera, thay vì phụ thuộc vào một vài đối tác truyền thống. Với một cảm biến lớn và phức tạp như 200MP, việc đảm bảo chất lượng, sản lượng và độ ổn định của chuỗi cung ứng là yếu tố sống còn.

Ở giai đoạn này, chưa có gì đảm bảo rằng camera 200MP sẽ chắc chắn xuất hiện trên iPhone 2028. Apple hoàn toàn có thể trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ kế hoạch nếu công nghệ không đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của hãng.

Cần lưu ý rằng Digital Chat Station là một nguồn quen thuộc trong giới công nghệ, đặc biệt với các sản phẩm đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, độ chính xác của nguồn tin này không phải lúc nào cũng tuyệt đối, mà chỉ đúng trong một số trường hợp nhất định.

Bên cạnh câu chuyện camera, một số nguồn tin khác còn cho rằng iPhone 18 Pro ra mắt năm 2026 có thể được trang bị Face ID ẩn dưới màn hình. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng công nghệ này sẽ chỉ thực sự hoàn thiện và xuất hiện trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027.

Tổng thể, những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple vẫn đang đi theo chiến lược quen thuộc: phát triển công nghệ một cách thận trọng, từng bước, ưu tiên trải nghiệm người dùng hơn là chạy đua thông số. Camera 200MP, nếu xuất hiện, sẽ không chỉ là một con số, mà phải thực sự mang lại sự khác biệt rõ rệt về chất lượng hình ảnh.

Trong lúc chờ đợi viễn cảnh đó vào năm 2028, có lẽ những nâng cấp camera trên iPhone 2026 mới là điều người dùng nên quan tâm nhất, nơi Apple được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi thực chất và dễ nhận thấy hơn trong nhiếp ảnh di động.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)