Trong vài năm gần đây, Samsung gần như giữ nguyên phần cứng camera trên các mẫu Ultra cao cấp. Cảm biến 200MP ISOCELL HP2 từng ra mắt trên Galaxy S23 Ultra tiếp tục xuất hiện trên S24 Ultra, S25 Ultra và thậm chí được dự đoán vẫn có mặt trên Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S27 Ultra có thể đánh dấu bước ngoặt thay đổi hệ thống camera vốn bị phàn nàn suốt những năm qua. Ảnh: PhoneArena

Điều này khiến nhiều người cho rằng Samsung đang “ngủ quên trên chiến thắng”, trong khi đối thủ liên tục đổi mới.

Tuy nhiên, Galaxy S27 Ultra, chiếc flagship dự kiến ra mắt năm 2027, có thể đánh dấu bước ngoặt. Đây có thể là thời điểm Samsung cuối cùng cũng chịu thay đổi triệt để hệ thống camera vốn bị phàn nàn suốt những năm qua.

Ba camera sẽ được “thay máu” toàn diện

Theo rò rỉ từ nguồn nổi tiếng Ice Universe, Samsung đang lên kế hoạch thay đổi tới ba camera trên Galaxy S27 Ultra gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera selfie. Điều này cho thấy hãng đã nhận ra rằng chỉ tinh chỉnh phần mềm là không đủ để duy trì vị thế dẫn đầu.

Camera telephoto được cho là vẫn giữ nguyên phần cứng hiện tại, nhưng camera tiềm vọng periscope có thể được nâng cấp bằng khẩu độ lớn hơn, giúp thu sáng tốt hơn, cải thiện khả năng chụp đêm và chụp xa.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là lần cải tổ hệ thống camera lớn nhất của Samsung kể từ thời Galaxy S21 Ultra.

Tất nhiên, mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin rò rỉ. Chi tiết cụ thể về cảm biến mới của Galaxy S27 Ultra chưa được công bố.

Trước đây từng xuất hiện tin đồn Samsung sẽ sử dụng cảm biến 200MP kích thước lớn hơn, nhưng kế hoạch đã bị gác lại vì chi phí quá cao.

Thêm vào đó, dòng Galaxy S26 còn chưa ra mắt. Điều đó có nghĩa bất kỳ tin đồn nào về Galaxy S27 Ultra đều cần được xem xét một cách thận trọng. Tuy vậy, xét theo xu hướng thị trường, việc Samsung buộc phải tạo ra thay đổi mạnh mẽ là điều hợp lý nếu không muốn bị vượt mặt.

Áp lực từ Vivo, Oppo và Xiaomi ngày càng lớn

Các đối thủ Trung Quốc không còn “đuổi theo” Samsung, mà đang tiến thẳng đến cuộc đua thống trị nhiếp ảnh di động. Vivo X300 Ultra và Oppo Find X9 Ultra được kỳ vọng sở hữu tới hai cảm biến 200MP, trong khi Xiaomi 17 Ultra Leica Edition lại là bản nâng cấp mạnh mẽ về nhiếp ảnh, hứa hẹn phát hành toàn cầu.

Samsung đã sử dụng cùng một cảm biến camera chính kể từ Galaxy S23 Ultra. Ảnh: Samsung

Những chiếc máy này có thể không “lật đổ” Samsung ngay lập tức, nhưng chắc chắn đủ sức khiến người dùng cân nhắc, điều mà trước đây gần như không xảy ra với dòng Galaxy Ultra.

Một flagship siêu cao cấp không chỉ cần cấu hình mạnh, mà phải mang đến trải nghiệm tối đa ở mọi khía cạnh, đặc biệt là camera. Đáng tiếc, nhiều năm qua Samsung có vẻ quên mất điều đó khi liên tục tái sử dụng phần cứng cũ, chỉ cải tiến phần mềm và thuật toán.

Galaxy S27 Ultra vì thế không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là cơ hội để Samsung chứng minh rằng họ vẫn dẫn đầu về công nghệ hình ảnh trên smartphone.

Người dùng mong chờ một thiết bị thực sự xứng đáng với chữ “Ultra”: cảm biến lớn hơn, xử lý nhiếp ảnh thông minh hơn, dải sáng tốt hơn và ổn định hình ảnh vượt trội hơn, thay vì những nâng cấp “nhỏ giọt”.

Nếu đúng như kỳ vọng, Galaxy S27 Ultra có thể mở ra kỷ nguyên camera mới cho dòng Galaxy. Nhưng cho đến khi mọi thứ được xác nhận, tất cả vẫn nằm ở mức chờ đợi. Dù vậy, rõ ràng áp lực cạnh tranh đang buộc Samsung phải thay đổi và đó là tín hiệu tích cực cho người dùng.

Galaxy S27 Ultra vì thế đang trở thành một trong những chiếc smartphone được kỳ vọng nhất trong tương lai, không chỉ để chụp tốt hơn, mà để khẳng định Samsung vẫn đủ sức dẫn dắt cuộc chơi nhiếp ảnh di động toàn cầu.

(Theo PhoneArena, Macworld)