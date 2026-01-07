Sau hàng loạt thông tin mâu thuẫn suốt nhiều tháng qua về kế hoạch ra mắt dòng Galaxy S26, cuối cùng bức tranh dường như đã rõ ràng hơn nhờ nguồn tin rò rỉ uy tín nhất thế giới công nghệ.

Dòng Galaxy S26 gần như chắc chắn sẽ ra mắt ngày 25/2 tới. Ảnh: PhoneArena

Giống như mọi năm, thời điểm công bố thế hệ Galaxy S mới luôn là chủ đề gây tranh cãi, từ những dự đoán “siêu sớm” vào tháng 12/2025 cho đến khả năng bị đẩy lùi sang tận tháng 3/2026. Và giờ đây, thời điểm hợp lý nhất đã lộ diện, dù vẫn nghiêng nhiều về mốc ra mắt muộn.

Ngày Unpacked gần như được “chốt”

Dù chưa phải là thông báo chính thức từ Samsung, nhưng ngày công bố Galaxy S26 gần như đã được “chốt”.

Nhiều hãng truyền thông Hàn Quốc trước đó đã đồng loạt nhắc đến ngày 25/2 và mới đây, “thánh rò rỉ” Evan Blass khẳng định đây là thông tin “chính xác 100%”. Với độ chính xác gần như tuyệt đối trong quá khứ, tuyên bố này khiến giới công nghệ tin rằng chỉ còn chờ Samsung xác nhận.

Tuy nhiên, điều đó có lẽ chưa xảy ra sớm, bởi ngày 25/2 vẫn còn cách hiện tại tới bảy tuần. Đáng chú ý, đây tiếp tục là một buổi ra mắt diễn ra vào thứ Tư – truyền thống quen thuộc của Samsung, giống như cách hãng công bố Galaxy S25 năm ngoái hay Galaxy S24 vào năm 2024.

Điểm khác biệt nằm ở thời điểm. Galaxy S24 và S25 đều ra mắt trong tháng 1, cho phép Samsung sớm triển khai bán hàng toàn cầu. Trong khi đó, S23 từng xuất hiện từ ngày 1/2/2023. Vì vậy, dù Samsung đã tránh được nguy cơ trì hoãn kéo dài như một số nguồn tin lo ngại, rõ ràng Galaxy S26 sẽ cập bến thị trường chậm hơn tiền nhiệm.

Galaxy S26 Ultra sẽ lên kệ khi nào?

Khả năng cao, thời điểm bán ra sẽ rơi vào đầu tháng 3. Dựa trên các mốc thời gian trước đây, nhiều dự đoán nghiêng về ngày 13/3, dù 6/3 cũng là lựa chọn khả dĩ. Tất nhiên, những mốc này chưa thể “đảm bảo tuyệt đối”.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phone Tech

Lý do Samsung không sớm công bố Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra ngay trong tháng này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trừ khi tồn tại vấn đề nghiêm trọng về phần cứng, nhiều khả năng hãng sẽ đẩy nhanh tiến độ bán ra ngay sau sự kiện Unpacked đầu tiên của năm 2026.

Điều đó đồng nghĩa, không thể loại trừ khả năng máy sẽ lên kệ chỉ sau 7 đến 10 ngày kể từ mốc 25/2. Dẫu vậy, người dùng vẫn nên kiên nhẫn thay vì cố “giải bài toán thời gian” ngay lúc này.

Điều đáng mừng là ngoài mốc thời gian được xem là đã gần như cố định, phần lớn thông số kỹ thuật và đặc điểm quan trọng của Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra cũng đã định hình khá rõ ràng qua các nguồn tin đáng tin cậy. Dòng flagship 2026 của Samsung được kỳ vọng tiếp tục đẩy mạnh hiệu năng, camera, AI và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Ra mắt muộn, Samsung có mất cơ hội trước Apple?

Có lẽ không đến mức bi quan như vậy, nhất là khi “độ trễ” của Galaxy S26 không quá nghiêm trọng và năm 2026 vẫn còn dài phía trước.

Tuy nhiên, Samsung sẽ không còn nhiều cơ hội mắc sai lầm nếu đã chọn cách ra sân muộn hơn kỳ vọng của người hâm mộ. Điều mà cộng đồng lo lắng nhất lúc này chính là tin đồn tăng giá so với Galaxy S25, nếu trở thành sự thật, nó có thể là cú “đánh vào tâm lý” không nhỏ.

Một Galaxy S26 Ultra ra mắt chậm và giá cao chắc chắn sẽ gặp khó khi phải đối đầu với iPhone 17 Pro Max, chưa kể bóng đen cạnh tranh từ iPhone 18 Pro Max và thậm chí cả iPhone Fold thế hệ đầu tiên đang đến gần. Samsung hoàn toàn có thể làm nên chuyện, nhưng con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như những nguồn tin uy tín khẳng định, người yêu công nghệ giờ chỉ cần đánh dấu lịch: ngày 25/2 có thể sẽ là thời khắc Galaxy S26 chính thức bước ra ánh sáng, mở màn cho cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất của thị trường smartphone cao cấp trong năm 2026.

