Bước ngoặt của điện thoại gập

Năm 2026 được dự đoán là một trong những thời điểm quan trọng nhất của phân khúc smartphone gập. Sau nhiều năm chờ đợi, người dùng cuối cùng có thể chứng kiến chiếc iPhone gập đầu tiên, thường được gọi không chính thức là iPhone Fold. Dù đây chỉ là tên gọi tạm thời, nó vẫn đủ để mô tả rõ sản phẩm mà giới công nghệ đang kỳ vọng.

Mô hình iPhone Fold. Ảnh: PhoneArena

Trong khi đó, các đối thủ Android không hề chậm chân. Samsung được cho là sẽ tung ra tới bốn mẫu điện thoại gập, gồm hai thiết bị dạng cuốn sách và hai mẫu gập vỏ sò. Honor cũng gây chấn động khi giới thiệu Magic V6 với viên pin dung lượng lên tới 7.150 mAh ở phiên bản nội địa Trung Quốc, một con số gần như chưa từng có đối với điện thoại gập.

Giữa bối cảnh đó, Oppo Find N6 nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Thiết bị này sở hữu màn hình bên trong cực kỳ phẳng, gần như không có nếp gấp, vốn được xem là điểm nhấn mà nhiều người kỳ vọng Apple sẽ dùng để quảng bá cho chiếc iPhone gập đầu tiên.

Các tin đồn ban đầu về iPhone Fold từng đề cập đến khả năng Apple ra mắt màn hình gần như không nếp gấp với mức giá khoảng 2.000 USD. Tuy nhiên, nhiều người khi đó vẫn hoài nghi vì công nghệ tấm nền hoàn toàn không nếp gấp chưa thực sự hoàn thiện.

Dù vậy, ngành công nghiệp điện thoại gập đã có bước tiến rõ rệt. Qua từng thế hệ, nếp gấp ngày càng mờ hơn và độ bền cũng được cải thiện đáng kể. Chính vì Apple tham gia thị trường muộn, người dùng kỳ vọng hãng sẽ tạo ra một cú đột phá thật sự với sản phẩm đầu tiên.

Nhưng sự xuất hiện của Oppo Find N6 có thể khiến lợi thế đó giảm đi. Thiết bị này quảng bá công nghệ “Zero-Feel crease”, tức nếp gấp gần như không thể cảm nhận bằng mắt thường. Không chỉ vậy, Oppo còn tuyên bố màn hình có khả năng “tự phục hồi”. Điều này có nghĩa là nếu người dùng để máy mở trong thời gian dài, nếp gấp hình thành khi gập lại sẽ dần biến mất.

Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

Nếu Apple cũng trang bị màn hình gần như không nếp gấp cho iPhone Fold, điều đó sẽ không còn là bước đi tiên phong. Thay vào đó, hãng chỉ đang bắt kịp xu hướng mà các đối thủ đã triển khai trước.

Tỷ lệ màn hình – cơ hội cuối cùng?

Một yếu tố khác có thể giúp iPhone Fold tạo sự khác biệt là tỷ lệ màn hình. Nhiều tin đồn cho rằng thiết bị của Apple sẽ có thiết kế rộng hơn so với các mẫu điện thoại gập dạng cuốn sách hiện nay.

Phần lớn điện thoại gập hiện tại sử dụng tỷ lệ gần vuông. Điều này không phải do các hãng thích thiết kế như vậy, mà vì mục tiêu biến thiết bị thành một chiếc smartphone bình thường có thể mở ra để tăng gấp đôi diện tích hiển thị.

Tuy nhiên, tỷ lệ gần vuông không phải lúc nào cũng tối ưu. Khi xem video, dù là nội dung ngang dài nhiều giờ trên YouTube hay video dọc trên TikTok, người dùng thường thấy các khoảng trống lớn xung quanh khung hình. Điều này khiến màn hình lớn không được tận dụng hết.

Ngược lại, ảnh chụp tỷ lệ 4:3 hiển thị tốt hơn trên các thiết bị gập, còn ảnh vuông trên Instagram cũng trông rất ấn tượng. Nhưng xét về nhu cầu tiêu thụ video, vốn đang chiếm phần lớn thời gian sử dụng smartphone, tỷ lệ gần vuông vẫn chưa phải lựa chọn hoàn hảo.

Apple có thể đặt cược vào thiết kế rộng hơn để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, ngay cả lợi thế này cũng có nguy cơ bị thu hẹp. Một mẫu điện thoại gập mới được đồn đoán sẽ ra mắt vào mùa hè của Samsung với tên gọi Galaxy Z Fold Wide cũng được cho là có thiết kế rộng hơn bình thường.

Sức mạnh thương hiệu Apple

Nếu xét về công nghệ, nhiều đối thủ Android đang tiến rất nhanh. Oppo có màn hình gần như không nếp gấp, Honor có pin lớn, Samsung mở rộng danh mục sản phẩm, còn các thiết kế mới liên tục xuất hiện. Điều này khiến iPhone Fold khó có thể tạo cú sốc chỉ bằng phần cứng.

Trong bối cảnh đó, vũ khí mạnh nhất của Apple có lẽ vẫn là chính thương hiệu của hãng. Apple từ lâu đã chứng minh khả năng thuyết phục người dùng mua sản phẩm của mình, ngay cả khi đối thủ có thông số kỹ thuật vượt trội hơn.

Hệ sinh thái đồng bộ, trải nghiệm phần mềm tối ưu và sự trung thành của người dùng có thể giúp iPhone Fold đạt thành công thương mại, dù không phải thiết bị tiên phong về công nghệ. Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ như Vision Pro, nhưng đó có thể chỉ là trường hợp hiếm.

Cuộc đua điện thoại gập vì thế đang bước vào giai đoạn mới. Oppo Find N6 cho thấy các hãng Android không còn chờ đợi Apple dẫn dắt xu hướng. Ngược lại, Apple có thể sẽ phải dựa vào sức mạnh thương hiệu và trải nghiệm tổng thể để tạo khác biệt. Và khi iPhone Fold chính thức xuất hiện, thị trường smartphone gập có thể sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay.

(Theo PhoneArena, MacRumors)