Theo WANA, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi ngày 9/8 đã chỉ trích mạnh mẽ "Hiệp ước phòng thủ chung Mecca" mới được Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan ký kết.

"Thỏa thuận Mecca cho thấy cộng đồng Ảrập cuối cùng đã nhận ra rằng an ninh phụ thuộc vào sự hợp tác. Nhưng đáng tiếc là họ vẫn chưa tìm ra con đường đúng đắn. Riyadh không nên tính toán sai lầm, bởi mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá", ông Azizi cho biết.

Trước ông Azizi, một nghị sĩ khác của Iran cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận với Ankara và Islamabad không thể bảo đảm an ninh lâu dài cho Riyadh, đồng thời so sánh với việc Ảrập Xêút đã cho lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này trong nhiều thập niên.

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi. Ảnh: WANA

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xêút và Pakistan đã ký một hiệp ước phòng thủ chung với cơ chế tương tự NATO, trong đó bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào một quốc gia thành viên sẽ được xem là cuộc tấn công nhắm vào cả ba. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Ảrập Xêút đang phải chịu sức ép lớn từ Houthi và các lực lượng thân Tehran ở Trung Đông.

Cùng ngày 9/8, lực lượng Houthi tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công lớn nhắm vào các lực lượng của Ảrập Xêút tại thành phố Mocha, bên bờ Biển Đỏ.

Liên quan tới tiến trình đàm phán với Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 9/8 khẳng định Tehran sẽ không nối lại đối thoại nếu Washington tiếp tục vi phạm thỏa thuận tạm thời được hai nước ký hồi tháng 6.

"Hiện tại chúng tôi không đàm phán với Mỹ. Tất nhiên, chúng tôi vẫn trao đổi thông điệp với họ thông qua các bên trung gian và đánh giá cao mọi nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình đối thoại", ông Araqchi nói.

Về các cuộc đàm phán với Oman nhằm đạt thỏa thuận bảo đảm an toàn hàng hải ở eo biển Hormuz, ông Araqchi cho biết "mọi việc tiến triển tốt và đang ở giai đoạn cuối". Theo các nguồn tin khu vực, Iran và Oman dự kiến sẽ thiết lập một hành lang hàng hải mới tại tuyến đường biển chiến lược này.