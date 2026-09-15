Tìm vị trí cho mình

Đã bước sang mùa giải thứ 4 tại Real Madrid, Arda Guler vẫn đang tìm kiếm vị trí của mình, trong khi lại giúp những người xung quanh thoải mái và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn bất kỳ ai tại châu Âu.

Theo dữ liệu của Hudl StatsBomb, Guler thực hiện trung bình 8,3 đường chuyền quyết định mỗi 90 phút. Trong khi đó, người đứng thứ hai trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số đường chuyền dẫn đến một cú sút là Wesley của Roma, với 4,6.

Guler vẫn đang đi tìm vai trò của mình trong đội hình Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Rayan Cherki của Man City đạt 3,9; Michael Olise của Bayern Munich 3,5; Martin Odegaard của Arsenal 3,4; trong khi Lamine Yamal của Barcelona là 3,3.

Thế nhưng, Guler vẫn đang tìm kiếm vị trí phù hợp trên sân, giờ đây dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, người cùng Real Madrid bước vào vòng 6 La Liga trên sân Elche (2h30 ngày 16/9).

Không chỉ là vấn đề thời lượng thi đấu. Guler đá chính 3 trong 5 trận La Liga, và chưa bao giờ chơi trọn 90 phút.

Guler cũng đang tìm cách hoàn thành hành trình dịch chuyển từ cánh phải vào những vị trí gần trung tâm của lối chơi hơn, nơi Real Madrid đã hình dung dành cho anh kể từ khi ký hợp đồng.

Real Madrid xem Guler giống một người kế nhiệm Luka Modric hơn là một cầu thủ sẽ cố định lâu dài bên cánh phải.

Việc đưa Arda vào trung tâm cần thời gian, quá trình học hỏi và cả một số thay đổi về thể chất. Tuy nhiên, Real Madrid tin tưởng vào sự tiến bộ của anh nên đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến năm 2032.

Theo đúng hướng Mourinho đề cập trong những ngày gần đây, Xabi Alonso mùa trước cũng từng nhận ra rằng vị trí cuối cùng của Arda có thể là chơi bên cạnh một tiền vệ trụ.

Ở một nơi khác, có lẽ anh có thể được bố trí cao hơn, ở vị trí hộ công, gần những khu vực thuận lợi để tung ra đường chuyền cuối cùng. Nhưng tại Real Madrid, đó lại là môi trường tự nhiên của Jude Bellingham.

Nỗ lực chinh phục Mourinho

Dẫu vậy, cả Mourinho hiện nay và Alonso mùa trước đều cho rằng Guler chưa sẵn sàng để thường xuyên chơi cạnh Tchouameni.

Guler tạo sự cân bằng chỉ trong ít phút thi đấu với Rayo Vallecano. Ảnh: RMCF

“Hôm nay thì chưa, nhưng sau một thời gian nữa Arda cũng có thể chơi ở những vị trí đó”, Mourinho từng giải thích khi nói về những gì Real Madrid thiếu sau khi mua hụt Rodri - người chọn gia nhập Barca.

Alonso cũng từng cho rằng vẫn còn quá sớm để bố trí Guler ở đó, nhưng ông cố gắng giúp cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ học công việc này bất chấp những rủi ro.

“Đây là thời điểm phải đầu tư để Arda tiến bộ”, Xabi giải thích tại FIFA Club World Cup 2025. “Chúng tôi thúc đẩy để cậu ấy được rèn luyện, trưởng thành và cũng hiểu rằng mình có thể mắc sai lầm.

Thậm chí phải chấp nhận những sai lầm ấy như một phần của quá trình phát triển nếu chúng tôi muốn có một Arda thực sự quan trọng”.

Vài tuần sau, khi La Liga bắt đầu, Xabi tiếp tục theo hướng đó: “Kể từ khi chúng tôi có mặt ở đây, Arda liên tục tiến lên. Không chỉ là phẩm chất kỹ thuật mà cậu ấy vốn đã thể hiện, mà còn là cách hiểu vị trí, tạo sự ổn định, kiểm soát và kết nối lối chơi”.

Tuy nhiên, việc Xabi kiên trì sử dụng Guler ở trung tâm giảm dần khi Bellingham trở lại sau ca phẫu thuật vai.

Trong trận derby Madrid tại Metropolitano ngày 27/9, ông bố trí Guler bên cánh phải. Từ đó, anh kiến tạo cho Mbappe rồi tự mình ghi bàn thứ hai trong thất bại nặng nề 2-5.

Cũng từ khu vực này, Guler mang lại trật tự và ý tưởng cho Real Madrid khi được tung vào sân ở phút 72 trong trận gặp Rayo Vallecano cuối tuần qua (thay Diomande).

Trước tiên là ở các tình huống cố định. Anh thực hiện một quả phạt tìm đến đầu Dumfries và một quả phạt góc hướng tới Rudiger.

Phía trước Guler là hành trình chinh phục niềm tin của Mourinho. Ảnh: Diario AS

Trước khi Guler xuất hiện, các quả phạt góc của Real Madrid không tuân theo một phương án ổn định nào. Diomande đã hai lần đưa bóng thẳng vào vòng cấm, còn Vinicius, Mbappe và Bernardo Silva thực hiện một số tình huống phối hợp ngắn.

Arda mang đến trật tự và độ chính xác trong các tình huống bóng chết, đồng thời bổ sung phương án chuyền bóng vào khoảng trống thay vì chỉ đưa bóng đến chân đồng đội.

Trong 20 phút có mặt trên sân, anh thực hiện 2 đường chuyền xuyên tuyến. Không cầu thủ Real Madrid nào khác làm được điều đó trong cả trận. Một trong những đường chuyền ấy giúp Mbappé ghi bàn thứ 4.

“Arda rất giỏi”, Mourinho nói sau trận Rayo. “Cậu ấy có chất lượng cực kỳ cao, tạo ảnh hưởng tích cực lên lối chơi. Khi vào sân, cậu ấy tạo ra khác biệt về sự ổn định”.

Mourinho khen: “Tôi không muốn đi quá xa để nói rằng cậu ấy thuộc hàng top, top, top, ba lần top. Nhưng chắc chắn cậu ấy đã là top, top. Chúng ta đang tiến rất gần đến mức đó”.