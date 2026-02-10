Mới đây, Lamine Yamal trả lời phỏng vấn ESPN với những chia sẻ thú vị về chi tiết đời tư và tính cách của mình.

Trước đây, Yamal từng tiết lộ học nấu ăn, nhưng sự nghiệp này nhanh chóng thất bại.

“Thật ra tôi bỏ rồi, vì đó không phải thứ dành cho mình. Tôi nấu dở lắm, rất rất dở. Cùng lắm tôi chỉ làm được gà nugget với khoai tây chiên”.

Yamal đầy thú vị bên ngoài sân cỏ. Ảnh: MD

Nói về cuộc sống thường ngày ngoài bóng đá, anh tự nhận mình là một chàng trai 18 tuổi rất bình thường.

“Tôi làm những gì bất kỳ chàng trai 18 tuổi nào cũng làm: ở bên bạn bè, chăm em trai, chơi PlayStation, ra ngoài đi dạo… Những thứ đại loại vậy”.

Yamal tiết lộ cách mình “ngắt kết nối” với bóng đá: “Tôi cố gắng ở bên bạn bè và sống cuộc sống của mình.

Tôi không chỉ tập trung vào bóng đá, không phải lúc nào cũng nghĩ về trận đấu, cũng không xem video hậu vệ mà mình sắp đối đầu, không làm mấy điều đó.

Tôi cố tận hưởng cả ngày. Khi ở trên sân thì cống hiến hết mình, còn khi rời sân thì cũng tách bóng đá ra tối đa”.

Khi được đề nghị tưởng tượng một ngày của mình nếu không nổi tiếng, anh hào hứng: “Trước hết tôi sẽ đi ăn sáng ở một quán có bàn ngoài trời.

Buổi chiều thì đá bóng ở công viên nào đó, ví dụ như sân ở Rocafonda. Rồi sau đó đi dạo bằng xe đạp hay xe scooter với bạn bè. Những thứ rất bình thường”.

Tài năng 18 tuổi của Barcelona nhớ lại tuổi thơ giải trí ở trường: “Hồi đi học bọn tôi chơi bài Pokemon và mấy thứ như vậy.

Khi nhỏ chúng tôi không có điều kiện mua PlayStation hay các trò chơi điện tử khác, nên chơi cùng nhau trong sân trường bằng những bộ bài giá rẻ”.

Lamine Yamal chọn Zygarde là Pokemon yêu thích của mình. Anh cũng “phân vai” cho các đồng đội ở Barca.

“Pikachu thì là Dani Olmo, vì tóc vàng. Còn Charizard à? Tek Szczesny. Tôi thấy anh ấy giống vì có ‘hào quang’”.