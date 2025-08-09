Tương lai Rodrygo trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong những tháng gần đây, sau khi ngôi sao người Brazil trải qua mùa giải khó khăn tại Bernabeu.

Cập bến Real hồi 2019 với giá 45 triệu euro, Rodrygo trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công Los Blancos. Tuy nhiên, vai trò của anh giảm sút sau sự xuất hiện của Mbappe.

Rodrygo vẫn trong tầm ngắm Arsenal - Ảnh: F.I

Mọi chuyện như giọt nước tràn ly khi Rodrygo quyết định không ra sân đá trận El Clasico với Barcelona hồi tháng 5 vừa qua, dù được HLV Ancelotti chọn vào đội hình xuất phát.

Đến giải đấu FIFA Club World Cup thời tân HLV Xabi Alonso, Rodrygo chỉ chơi thêm 27 phút trong suốt quá trình.

Arsenal thể hiện sự quan tâm đến tiền đạo 24 tuổi - người được Real Madrid định giá 90 triệu euro (77 triệu bảng Anh).

Dẫu vậy, họ chủ động ngừng theo đuổi vì mức phí chuyển nhượng cùng khoản lương cao mà Rodrygo yêu cầu.

Theo The Times, Pháo thủ vẫn để mắt tới cầu thủ người Nam Mỹ và sẵn sàng ký hợp đồng với Rodrygo nếu anh ra đi dưới dạng cho mượn.

Nguồn tin trên cũng cho biết, Arsenal sẽ tiếp cận cả Crystal Palace để đàm phán hợp đồng với tuyển thủ Anh Eberechi Eze.