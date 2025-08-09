Xem clip toàn cảnh trung tâm huấn luyện Carington:

Dự án trị giá 50 triệu bảng Anh do công ty kiến trúc Foster + Partners chỉ đạo được triển khai từ hè 2024 và mất một năm để hoàn thành.

Tuyên bố từ MU cho hay, công trình đạt đúng tiến độ và nằm trong phạm vi ngân sách dự kiến ban đầu.

Thiết bị và công nghệ đã được nâng cấp trên toàn bộ cơ sở, tập trung vào thể lực, dinh dưỡng, phục hồi cùng tinh thần đoàn kết của đội bóng.

Tầng trên là khu vực giải trí để cầu thủ thư giãn. Điểm nhấn là tiệm cắt tóc được thiết kế riêng, lần đầu tiên xuất hiện tại một trung tâm huấn luyện xứ sương mù.

Lãnh đạo Quỷ đỏ hy vọng những cải thiện chất lượng này sẽ thuyết phục các cầu thủ ở lại Carrington lâu hơn sau các buổi tập.

Sự gắn kết trong đội là yếu tố HLV Ruben Amorim đặt lên hàng đầu. Ông cùng cộng sự quyết tâm vực dậy đế chế MU sau chiến dịch Premnier League ảm đạm mùa trước.

Nguồn ảnh và video: MUFC