Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP ITALIA 2025

20/12
02:00

Bologna 1-1 Inter Milan (pen 3-2)

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16

20/12
03:00

Valencia CF 1-1 RCD Mallorca

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15

20/12
02:30

Dortmund 2-0 Monchengladbach

TV 360

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15

20/12
03:15

Estoril 1-0 Braga

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 19

20/12
02:45

Charleroi 2-2 Racing Genk

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17

20/12
00:00

Kocaelispor 2-1 Antalyaspor

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22

20/12
03:00

Swansea 2-1 Wrexham

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Futsal Nam Việt Nam thắng trận chia tay SEA Games 33
Futsal Nam Việt Nam thắng trận chia tay SEA Games 33
Thi đấu chủ động, kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội, tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Myanmar, khép lại hành trình SEA Games 33 bằng màn trình diễn thuyết phục.