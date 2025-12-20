|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
SIÊU CÚP ITALIA 2025
|
20/12
|
Bologna 1-1 Inter Milan (pen 3-2)
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
20/12
|
Valencia CF 1-1 RCD Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
|
Dortmund 2-0 Monchengladbach
|
TV 360
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
|
Estoril 1-0 Braga
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 19
|
20/12
|
Charleroi 2-2 Racing Genk
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17
|
20/12
|
Kocaelispor 2-1 Antalyaspor
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
20/12
|
Swansea 2-1 Wrexham
