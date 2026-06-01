Paris Saint-Germain (PSG) đã biến thủ đô nước Pháp thành ngày hội lớn sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Hàng chục nghìn cổ động viên đổ về khu vực gần tháp Eiffel để chào đón các cầu thủ PSG trong lễ diễu hành rước Cúp Champions League, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và giàu cảm xúc. Theo truyền thông quốc tế, khoảng 100.000 người hâm mộ đã tham dự màn ăn mừng này.

Chân tháp Eiffel là sân khấu chính cho buổi tiệc ăn mừng của PSG

Chiến tích của PSG càng trở nên đặc biệt khi họ đánh bại Arsenal sau loạt luân lưu ở trận chung kết tại Budapest, qua đó giành danh hiệu Champions League thứ hai liên tiếp. Đây là cột mốc lịch sử với bóng đá Pháp, bởi PSG trở thành đội bóng đầu tiên của Ligue 1 bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Trong lễ mừng công, Ousmane Dembele trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất. Tiền đạo người Pháp gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời mạnh mẽ tuyên bố PSG sẽ trở lại vào mùa sau để hướng tới chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp. Phát biểu này khiến bầu không khí ăn mừng càng thêm bùng nổ.

Bên cạnh lễ diễu hành, đội hình PSG còn có buổi tiếp kiến tại Điện Élysée với Tổng thống Emmanuel Macron. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cũng kêu gọi người hâm mộ ăn mừng trong trật tự và bảo vệ hình ảnh thành phố Paris.

Sau nhiều năm theo đuổi giấc mơ châu Âu, PSG giờ có cú đúp danh hiệu, mà còn đang mở ra tham vọng xây dựng một triều đại thực sự tại Champions League.

Chiếc xe bus đón các nhà vô địch châu Âu trở về Paris

Đội trưởng Marquinhos nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân Công viên các Hoàng tử

Anh được các đồng đội tung hô, ăn mừng phấn khích

Khung cảnh hoành tráng của buổi lễ ăn mừng

Trung vệ Marquinhos bên cạnh Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi

Ousmane Dembélé và Khvicha Kvaratskhelia là hai cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của PSG tại Champions League vừa qua

Bradley Barcola phấn khích cùng chiếc cúp

Désiré Doué cũng phát cuồng vì chiến tích mới của PSG

PSG trở thành đội bóng Pháp đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League

Người hâm mộ PSG đổ ra đường để ăn mừng cùng đội bóng con cưng

