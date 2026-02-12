Pep bám sát Arteta

Cuộc đua vô địch Premier League đang nóng trở lại. Lần này, người chủ động phát tín hiệu không ai khác ngoài Pep Guardiola.

Sau khi vượt ải Liverpool một cách kỳ diệu, Man City tiếp tục giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà Etihad ở vòng 26.

Pep gửi thông điệp đua vô địch đến Arsenal. Ảnh: MCFC

Không chỉ là chiến thắng, Man City còn gửi thông điệp trực diện đến Arsenal: đường đua đến danh hiệu Ngoại hạng Anh 2025/26 vẫn rộng mở. Khoảng cách từng bị nới rộng tới 9 điểm giờ tạm thời chỉ còn 3.

Áp lực đã chuyển hướng. Từ chỗ bị hoài nghi, City đang biến mình thành cái bóng lặng lẽ nhưng sát sườn sau lưng đoàn quân của Mikel Arteta.

Pep có lý do để tự tin. Không phải cảm tính, mà là niềm tin được xây trên những mảnh ghép đang vào guồng đúng lúc mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Dấu ấn tân binh

Trước hết là cấu trúc phòng ngự. Sự hiện diện của Marc Guehi mang lại cho City một lớp bảo hiểm mà họ thiếu ở nhiều thời điểm mùa này.

Trung vệ người Anh hiệu quả rõ rệt trong khâu phòng ngự, đặc biệt là màn trình diễn trên sân Anfield vài ngày trước.

Guehi đọc tình huống sớm, tranh chấp tỉnh táo, và đặc biệt là khả năng kéo giãn biên độ phòng thủ để Man City duy trì hệ thống dâng cao quen thuộc, cũng như đảm bảo duy trì cự li đội hình khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Với Guehi phía sau, Rodri giữa sân, trục xương sống phòng ngự của Pep trở nên cân bằng hơn. Điều đó lý giải vì sao Fulham gần như không có cửa triển khai bóng mạch lạc, mọi hướng lên bóng đều bị bẻ gãy từ trung tuyến.

Semenyo đang thi đấu hiệu quả. Ảnh: MCFC

Ở phía trên, Semenyo đang trở thành phát hiện đáng giá. Bản hợp đồng mới hòa nhập nhanh hơn kỳ vọng. Quan trọng hơn, anh mang lại thứ năng lượng trực diện mà Man City đôi khi thiếu khi đối thủ lùi sâu.

Bàn mở tỷ số trước Fulham, pha đệm bóng cận thành, phản ánh bản năng chọn vị trí và sự nhạy cảm với khoảnh khắc của Semenyo.

Thống kê 3 bàn trong 4 vòng Ngoại hạng Anh gần nhất với đội bóng mới cho thấy phong độ của cầu thủ người Ghana không phải nhất thời. Anh kéo giãn hàng thủ, pressing không ngừng, tạo khoảng trống để Foden hay Bernardo khai thác.

Thậm chí, Nico O’Reilly cũng hưởng lợi khi nâng tỷ số trước Fulham từ đường chuyền tinh tế của Semenyo. Với Pep, một mũi công biết ghi bàn lẫn làm nền luôn là tài sản chiến thuật.

Hiệu suất Haaland

Nhưng nền tảng lớn nhất cho sự tự tin của Guardiola vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy đã trải qua quãng thời gian sa sút, song trận gặp Fulham cho thấy cỗ máy săn bàn đang khởi động lại.

Pha lập công của anh mang đúng “chất Haaland”: di chuyển vào điểm nóng, một nhịp chạm, một nhịp đẩy bóng rồi sút chìm về góc thấp.

Điều đáng nói là anh làm điều đó trong bối cảnh thể trạng chưa hoàn hảo. Haaland đau nhẹ trong trận đấu này, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

Haaland tìm lại bản năng ghi bàn. Ảnh: MCFC

Việc vẫn ghi bàn khi chưa đạt 100% thể lực là tín hiệu khiến phần còn lại của giải đấu phải dè chừng. Bởi khi Haaland vào guồng, Man City thường bước vào chuỗi tăng tốc quen thuộc giai đoạn nước rút.

Đằng sau các cá nhân là một tập thể đang vận hành trơn tru trở lại. “The Citizens” kiểm soát nhịp độ, bóp nghẹt không gian, và khi cần, họ tăng tốc đủ để kết liễu trận đấu ngay trong hiệp 1.

Đó là phiên bản Man City đáng sợ nhất. Họ làm chủ bóng, tăng tốc rồi bùng nổ trong khoảng thời gian nhất định, sau đó dưỡng sức cho mật độ thi đấu 3 ngày/trận.

Thông điệp Pep gửi tới Arteta rất rõ, như ông từng bóng gió tại Anfield: cuộc đua giờ mới chính thức bắt đầu. Arsenal vẫn dẫn đầu, vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng khoảng đệm an toàn đã biến mất.

Khi khoảng cách chỉ còn 3 điểm, và Arsenal còn trận chưa đấu trên sân Brentford, mọi cú sảy chân đều có thể đảo chiều trật tự.

Arteta hiểu điều đó hơn ai hết. Ông từng là cánh tay phải của Pep, hiểu rõ cách Man City tăng tốc khi mùa giải bước vào khúc cua cuối. Bản lĩnh sẽ quyết định vương miện bóng đá Anh.