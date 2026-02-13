MU tích cực về mọi mặt – bầu không khí trong phòng thay đồ lẫn kết quả trên sân, kể từ khi Ruben Amorim đi và Michael Carrick được chọn thay thế nắm đội đến cuối mùa.

Đội đã có những chiến thắng giòn, đầy thuyết phục trước Man City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2) và Tottenham (2-0), và mới nhất chia điểm (1-1) trên sân West Ham.

Nhờ phong độ tốt dưới thời Carrick, 3 sao MU được Thomas Tuchel báo tin vui, có cơ hội kiếm một suất lên tuyển Anh chơi World Cup 2026. Ảnh: The Athletic

Nhờ chuỗi kết quả ấn tượng này, MU đang chiếm giữ vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh, sau 26 vòng đấu.

Cũng vẫn những con người ấy ở Old Trafford, nhưng dàn sao MU do Carrick chỉ huy chơi khác hẳn thời Amorim bị chê nhàm chán, chỉ chú trọng chiến thuật.

Và cùng với niềm hưng phấn chơi cho MU, bộ 3 Harry Maguire, Luke Shaw và Kobbie Mainoo nhận tin vui từ thuyền trưởng Tam sư, Thomas Tuchel.

Với Mainoo, từ chỗ bị Amorim gạt ra khỏi đội hình, đã đá chính cả 5 trận thời Carrick và có những đóng góp quan trọng cho MU. Còn Luke Shaw, Maguire cũng làm rất tốt công việc của mình, củng cố cho hàng thủ MU, bên cạnh Lisandro Martinez và Diogo Dalot.

Kết quả, theo Athletic, cả 3 có cơ hội để tranh đua suất ở đội tuyển Anh dự World Cup 2026 hè này, được chính Thomas Tuchel xác nhận:

“Thật tuyệt khi thấy Kobbie Mainoo trở lại sân cỏ. Cậu ấy là một tài năng xuất lớn. Mainoo từng chơi trọn vẹn cả một giải đấu cho tuyển Anh, do vậy cậu ấy hẳn nhiên trở lại đường đua cho 1 suất lên tuyển. Cả Luke Shaw và Harry Maguire cũng vậy”.

Vị chiến lược gia người Đức nói thêm: “Có một số gương mặt bất ngờ trở lại trong cuộc đua tranh. Họ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ và một phong cách khác. Điều đó sẽ dễ thích nghi hơn với lối chơi của tuyển Anh hiện nay. Có thể nói đây là một sự cạnh tranh hết sức tích cực”.

HLV Thomas Tuchel có hợp đồng với tuyển Anh đến hết EURO 2028, tuy nhiên, có tin đồn ông hiện là ứng viên số 1 thay Carrick dẫn dắt MU vào hè này.