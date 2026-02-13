1. Khi Atletico Madrid giàu cảm xúc theo bầu không khí khán đài, rock & roll sẽ lên tiếng. Điều đó luôn xảy ra, ở Calderon cũ, và giờ là Metropolitano.

Bóng đá thiên thạch, cướp bóng và đâm thẳng bằng những pha chạm bóng chính xác. Khi điều đó xảy ra, một Atletico cực kỳ hùng mạnh có thể xuất hiện.

Griezmann có màn trình diễn đẳng cấp. Ảnh: EFE

Với Antoine Griezmann xuất sắc để tra chìa khóa, rồi mở cánh cửa khung thành của Joan Garcia cho chính anh và cho các đồng đội.

Một cựu binh đầy đẳng cấp, thăng hoa trong khâu sáng tạo ở những mét cuối cùng, cùng tất cả những gì điều đó kéo theo trong một đêm lớn. Đêm 12/2 chính là như vậy.

Griezmann dẫn dắt thứ bóng đá làm khán đài bùng cháy và có thể làm bất kỳ ai bị thu nhỏ lại. Lần này là Barcelona của Hansi Flick, suy giảm rất nhiều khi thiếu Pedri và Raphinha.

“Blaugrana” phải nhận một trận đòn mà vị chiến lược gia người Đức từng gây ra nhiều lần trong thời gian còn dẫn Bayern Munich, và cả khi làm HLV Barca. Bốn bàn trong hiệp 1 để tiêu hóa.

Diego Simeone cùng các cầu thủ rời sân giữa giờ trong tiếng vỗ tay vang dội, và trở lại cho màn hai theo nhịp điệu của ca khúc (I can’t get no) Satisfaction – tuyệt phẩm của The Rolling Stones.

Barca bị tàn phá bởi thứ bóng đá tốc độ và sự tinh xảo sắc bén. Đó là công thức gây sát thương lớn nhất với phong cách táo bạo của Flick – luôn chơi với hàng thủ dâng cao.

2. Bầu không khí trước trận đã đặt mức chuẩn và Atletico cùng Barca đều đáp ứng ngay từ đầu. Cả hai tìm nhau để tước bóng ở mọi khu vực sân và những pha vào bóng rắn.

Giuliano Simeone với Balde, Marcos Llorente với Fermin Lopez, và Casado với Koke. Riêng Giuliano, con trai của HLV Simeone, để lại dấu giày và những cú cào như dấu hiệu rằng các cuộc đấu tay đôi là một phần của trận đấu.

Julian Alvarez và Giuliano đã có thể ghi bàn. Lamine Yamal với pha đảo người qua Ruggeri rồi một cú bấm bóng cho thấy đây là một trong những trận đấu khơi dậy tài năng.

Atletico còn có thêm cơ hội, thể hiện qua Koke và Griezmann, để giải quyết nhanh khu trung tuyến cũng như khu vực gần vòng cấm.

Lamine Yamal bị khóa chặt. Ảnh: EFE

Đội của Simeone gây sức ép, khiến Eric Garcia phải chuyền về, Joan Garcia xử lý hụt và bàn thắng mở tỷ số đến ngay từ phút thứ 6.

Bàn thắng mở màn cho cơn lốc đỏ - trắng. Bàn thứ 2 mang tính chế tác phản công. Musso phất một đường bóng dài cho Lookman phía sau lưng Kounde bên cánh trái.

Tân binh người Nigeria đủ bình tĩnh chờ Julian Alvarez, người đưa bóng sang cánh đối diện cho Molina. Tiếp đó là pha kiến tạo cho Griezmann.

Sau nhịp khống chế, Grizi thoải mái chạm lòng trong chân trái chéo góc hạ Joan Garcia. Cú dứt điểm mà cầu thủ người Pháp thực hiện tương xứng với đêm thi đấu uy nghi của anh.

3. Hai bàn trong 14 phút, 2 cú tát vào Barca. Dani Olmo, trong vai trò tiền đạo cánh trái, tìm cách bó vào trung lộ. Lamine Yamal cố gắng chống đỡ bằng nghệ thuật của mình.

Trong một pha lộn xộn từ phạt góc, Fermin xoay người dứt điểm dội xà ngang của Musso. Thủ môn người Argentina sau đó thắng tay đôi với Fermin.

Barca nỗ lực, nhưng Atletico xuất sắc hơn. Llorente chạy đến những nơi đôi chân của Koke và Griezmann không chạm tới để hỗ trợ cho nhau.

Trong bộ 3 tiền vệ xuất phát đó không có Alex Baena, một quyết định mạo hiểm của “El Cholo” nhưng hiệu quả đến khó tin. Atletico tiếp tục tạo thêm hai pha bóng xuất sắc.

Molina chuyền dài dọc biên, Griezmann chạm tinh tế để Giuliano băng xuống. Ở trung lộ, Julian xuất hiện trước rìa vòng cấm, thay vì dứt điểm quyết định kiến tạo để Lookman cứa lòng chân phải.

Julian Alvarez cũng tham gia vào bữa tiệc bàn thắng. Ảnh: Diario AS

Một lần nữa, một pha chuyển trạng thái mẫu mực, bắt đầu từ một cánh và kết thúc ở cánh kia. Tỷ số 3-0 sau hơn nửa giờ là quá nhiều với Flick.

Casado bị rút ra, Lewandowski xuất hiện. Sự thay đổi cho thấy Barca đang trên đường tới thảm bại.

Điều đó đã xảy ra với chuỗi phối hợp kỳ diệu khác mà cuối cùng Julian Alvarez dứt điểm cực mạnh từ pha kiến tạo của Lookman. Họ phối hợp chính xác mà hầu như không nhìn nhau.

Hiệp 2 là tình huống VAR từ chối bàn thắng của Pau Cubarsi sau khi gián đoạn 8 phút, cùng thẻ đỏ cho Eric Garcia.

Bốn bàn thắng, có thể còn nhiều hơn, đưa Atletico tiến gần trận chung kết Cúp Nhà vua sau 13 năm. Trong ngày kỳ lạ, Simeone trình diễn thứ bóng đá mà người hâm mộ cảm nhận và tận hưởng nhất.