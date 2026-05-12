MU đang rất muốn chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi Casemiro sẽ ra đi vào cuối mùa, trong lúc Ugarte gần như cũng phải kiếm bến đỗ mới, sau cái ‘lắc đầu’ của Sir Jim Ratcliffe.

Theo Teamtalk, Ederson là một trong những mục tiêu của MU và hiện đội chủ sân Old Trafford đã có những đàm phán với tiền vệ đang chơi cho Atalanta (Serie A).

Ederson được loan tin sẵn sàng chuyển đến MU vào hè này. Ảnh: Teamtalk

Nguồn này cho biết, Ederson đồng ý chuyển đến MU vào hè này, sau khi phía đội bóng Ngoại hạng Anh sẵn sàng đáp ứng mức lương khoảng 115.000 euro/tuần cho hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Atalanta muốn khoảng 45 triệu euro cho Ederson, nhưng tổng chi phí MU phải bỏ ra cho thương vụ này có thể lên tới 60 triệu euro, với các điều khoản phụ đi kèm.

MU hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh (giải còn 2 vòng đấu nữa), đã đảm bảo vé dự Champions League, dự kiến sẽ có kỳ mua sắm hè bận rộn. Đội cũng sẽ bán đi một số cái tên để giải phóng quỹ lương, có thêm ngân sách mua mới.

Lãnh đạo MU tin rằng, việc đội có mặt ở Cúp C1 sẽ giúp họ thuận lợi hơn trong việc mang về các bản hợp đồng mới.

Báo chí Anh cũng cho hay, việc MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức là gần như chắc chắn, chỉ còn là vấn đề thời gian.