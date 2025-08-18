Gặp thử thách khó ngay trận ra quân Premier League 2025/26 – làm khách MU, nhưng Arsenal của Mikel Arteta đã giành trọn 3 điểm nhờ bàn duy nhất của hậu vệ Ricardo Calafiori ở phút 13.

Arsenal lấy trọn 3 điểm trước MU ngày ra quân. Ảnh: Ars FC

Chiến thắng trước MU giúp Arsenal nối dài kỷ lục hết sức ấn tượng trước nhóm ‘Big Six’ Ngoại hạng Anh, nâng chuỗi bất bại lên con số 22, kể từ chiến dịch 2023/24.

Kết quả cho thấy Pháo thủ đã chơi tốt như thế nào ở các trận đấu lớn. Không chỉ vậy, Arsenal còn có số liệu khó tin khi đến làm khách Old Trafford.

Opta chỉ ra, cả 6 chiến thắng của Arsenal trên sân của MU tại Premier League đều có cùng tỷ số 1-0. Không đội nào ở giải đấu có kết quả thắng sân khách giống tuyệt đối 100% nhiều thế này như Pháo thủ!

Thuyền trưởng Mikel Arteta phấn khởi sau trận MU 0-1 Arsenal: “Một ngày trọng đại, một chiến thắng đáng kể. Được đến Old Trafford ngay trận đầu tiên của mùa giải, hòa mình vào bầu không khí, với cách MU đang tạo đà, với những bản hợp đồng mới và sự phấn khích xung quanh, thật là một cảm giác tuyệt vời.

Mikel Arteta cùng Pháo thủ có khởi đầu suôn sẻ tại Premier League. Người hâm mộ hi vọng họ sẽ 'đổi vận' sau 3 mùa liên tiếp toàn về nhì. Ảnh: Shutterstock

Tôi rất hài lòng với cách Arsenal phản ứng hôm nay, nhất là với những sai sót đã mắc phải. Chúng tôi rất tích cực và đó là lý do vì sao đội lại có cơ hội chiến thắng. Đó là về khí chất và tinh thần.

Chúng tôi có thể mắc lỗi và phản ứng thế nào với điều đó? Ở những khoảng trống có được, đáng ra chúng tôi phải hạ gục họ. Toàn đội đã rất cố gắng, hàng phòng ngự thật tuyệt vời.

Trước khi tôi về Arsenal, đội có lẽ khoảng 18-22 năm không thắng trận nào tại Old Trafford của MU. Nhưng khi tôi bước vào phòng thay đồ, chúng tôi đã giành chiến thắng, khiến đối thủ không vui. Đó là một tín hiệu tốt".

Khi được hỏi về màn thể hiện của 2 tân binh Gyokeres và Zubimendi, Arteta cho biết ông “rất hài lòng” với họ, nhưng cũng nói thêm cả 2 cần thời gian để đạt được thể lực tốt nhất.