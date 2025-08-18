Thủ thành Thổ Nhĩ Kỳ được bắt chính trong bối cảnh Andre Onana không được chọn. Ngay phút 13, Bayindir mắc lỗi tạo điều kiện để Ricardo Calafiori đánh đầu mở tỷ số từ tình huống dàn xếp phạt góc.

Cựu hậu vệ MU - Gary Neville khẳng định, thủ môn là vấn đề cấp bách MU cần giải quyết trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng lại.

Sai lầm của Bayindir khiến MU thủng lưới - Ảnh: The Athletic

Ông phát biểu trên Sky Sports: "Có một điều nổi cộm với United không thể bỏ qua. Đó là họ cần tìm một thủ môn mới. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Họ phải làm vậy.

Tôi có kinh nghiệm 20 năm ở MU, trong đó có hai giai đoạn quan trọng kéo dài với Schmeichel và Van der Sar trong khung gỗ, rồi khoảng thời gian sau có đến gần chục thủ môn trong 7, 8 năm.

Thật sự rất bất an nếu đội bóng của bạn không sở hữu một người gác đền chất lượng, biết làm chủ vòng cấm, ngăn chặn đối thủ và cứu thua khi hậu vệ mắc lỗi."

Neville cũng cho biết, có hai thủ môn mà MU nên nhắm đến để giải quyết vấn đề ở vị trí này: "Những người được chú ý vài tuần qua là Donnarumma và Emiliano Martinez.

Neville muốn MU chiêu mộ Donnarumma hoặc Martinez - Ảnh: La Parisien

Họ đều là những thủ thành cá tính và có phẩm chất tuyệt vời. Mọi người đều thấy Donnarumma trong trận chung kết châu Âu, cản phá phạt đền giúp Italia vô địch. Bạn cũng thấy anh ấy chơi cho PSG ở những trận cầu áp lực lớn.

Martinez giành được danh hiệu World Cup. Họ thi đấu dưới sức ép và có tính cách mạnh mẽ, nét kiêu hãnh của một thủ môn.

MU cần phải cải tổ ngay từ vị trí này, bởi họ vẫn tiếp tục thủng lưới và mất điểm. Điều đó làm suy yếu những gì Ruben Amorim cùng các cộng sự đang làm."