Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League 2025/26 

NGÀY - GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
KẾT QUẢ LƯỢT ĐI
29/4 - 02:00 PSG 5-4 Bayern Munich On Football
30/4 - 02:00 Atletico Madrid 1-1 Arsenal TV360
LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
6/5 - 02:00 Arsenal  Atletico Madrid ON Football, TV360
7/5 - 02:00 Bayern Munich PSG ON Football, TV360