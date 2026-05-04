HLV Mikel Arteta gây ngỡ ngàng về ‘trình’ của Arsenal, sau lời tuyên bố bán kết lượt đi Cúp C1, PSG 5-4 Bayern Munich là trận cầu hay nhất ông từng chứng kiến.
Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League 2025/26
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|KẾT QUẢ LƯỢT ĐI
|29/4 - 02:00
|PSG
|5-4
|Bayern Munich
|On Football
|30/4 - 02:00
|Atletico Madrid
|1-1
|Arsenal
|TV360
|LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
|6/5 - 02:00
|Arsenal
|Atletico Madrid
|ON Football, TV360
|7/5 - 02:00
|Bayern Munich
|PSG
|ON Football, TV360
Ghi bàn trong trận lượt đi bán kết Champions League thua PSG 4-5, Luis Diaz với phong cách nổi loạn là hy vọng để Bayern Munich ngược dòng.
Nhà ĐKVĐ Champions League phải trả giá đắt ở trận bán kết lượt đi khi hậu vệ cánh chủ chốt Achraf Hakimi dính chấn thương gân kheo, phải nghỉ thi đấu vài tuần.
PSG và Bayern Munich tạo nên bữa tiệc bóng đá tấn công rực lửa, màn rượt đuổi 9 bàn thắng với tỷ số 5-4 dành cho đội ĐKVĐ ở bán kết lượt đi Champions League, rạng sáng 29/4.
Trên sân nhà, PSG giành chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich ở lượt đi trong trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League