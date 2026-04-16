Real Madrid đã chiến đấu hết mình ở Munich, nhưng tất cả đều vô ích khi đội quân của Alvaro Arbeloa phải nói lời tạm biệt với Champions League.

“Los Blancos” đã tiến rất gần đến một phép màu, nhưng chiếc thẻ đỏ tai tiếng mà trọng tài dành cho Camavinga ở phút 86 đã làm thay đổi tất cả.

Vinicius mắng Bellingham. Ảnh: AS

Trong thế hơn người, Bayern Munich lật ngược tỷ số từ 2-3 thành 4-3 nhờ các bàn thắng của Luis Diaz và Michael Olise.

Trước đó, Arda Guler (cú đúp) và Kylian Mbappe ghi bàn cho Real Madrid. Bên phía chủ nhà, người lập công là Pavlovic và Harry Kane.

Chung cuộc, đội chủ sân Allianz Arena thắng 6-4, sẽ đối đầu với PSG ở vòng bán kết.

Tuy nhiên, trước khi Camavinga bị thẻ đỏ, khi trận đấu đang căng thẳng với lợi thế nghiêng về Real Madrid, truyền hình quay được cảnh Vinicius Junior mắng Jude Bellingham.

Tình huống xảy ra ở phút 82, khi cầu thủ người Anh phàn nàn với đồng đội vì không chuyền bóng trong một pha bóng rõ ràng.

Phản ứng của Vinicius đến ngay lập tức và rất dễ nhận thấy, khi anh ra hiệu bảo đồng đội im lặng.

“Cậu muốn gì, cậu muốn gì? Câm miệng lại”, Vinicius phản ứng công khai, và được ống kính truyền hình ghi lại rất rõ.

Mùa này, có nhiều lần Vinicius thể hiện những phản ứng không kiềm chế. Trong khi đó, Bellingham là cái tên gây nhiều thất vọng, thường khiến Real Madrid nhận thất bại mỗi khi anh đá chính.