Thẻ đỏ tranh cãi

Eduardo Camavinga chỉ có 24 phút trên sân và mất vỏn vẹn 8 phút để nhận hai thẻ vàng, khép lại đêm thi đấu cũng như cả mùa giải của Real Madrid.

Anh nhận thẻ vàng đầu tiên vì kéo người Jamal Musiala, và thẻ thứ hai vì giữ bóng quá lâu sau pha phạm lỗi với Harry Kane (phút 86).

Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho Camavinga gây tranh cãi. Ảnh: EFE

Toàn bộ băng ghế dự bị của đội bóng Hoàng gia phản ứng dữ dội, hiểu rằng mọi thứ đã chấm dứt từ khoảnh khắc đó. Ba phút sau, Luis Diaz ghi bàn gỡ hòa 3-3, rồi Michael Olise ấn định kết quả lượt về 4-3, đưa Bayern Munich vào bán kết Champions League với PSG (6-4).

Alvaro Arbeloa bức xúc: “Không ai hiểu nổi việc có thể đuổi một cầu thủ vì chuyện như vậy. Trận đấu đã kết thúc ngay thời điểm đó. Thật không thể giải thích và không công bằng.

Tôi chúc mừng Bayern vì một cặp đấu tuyệt vời, nhưng chúng tôi muốn thua theo cách khác. Đây là chiếc thẻ đỏ khó hiểu, một sự bất công”.

Theo Arbeloa, phòng thay đồ Real Madrid tin rằng trọng tài Slavko Vincic không biết Camavinga đã có thẻ trước đó.

“Đúng vậy. Tôi nghĩ ông ấy rút thẻ thứ hai vì các cầu thủ Bayern nhắc. Đôi khi có cảm giác trọng tài hoặc chưa từng chơi bóng, hoặc không hiểu bóng đá”.

Ở tình huống đó, Vincic rút thẻ với Camavinga rồi ngay lập tức quay đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp tục, cho đến khi bị các cầu thủ Bayern Munich phản ứng thì ông mới nhận ra đó là thẻ thứ hai.

Arbeloa kêu gọi tinh thần quả cảm suốt cả tuần. Chỉ sau 34 giây, đội bóng có câu trả lời.

Camavinga ngây thơ. Ảnh: Diario AS

Sai lầm của Manuel Neuer trong pha phát bóng giúp Arda Guler ghi siêu phẩm – bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử CLB tại Cúp châu Âu, chỉ sau Hector Rial vào lưới Antwerp năm 1957 (31 giây).

Real Madrid tung cú đấm đầu tiên trong một hiệp đấu điên rồ, không có phút nghỉ. Aleksandar Pavlovic gỡ hòa ở phút thứ 6. Guler lần nữa lập công ở phút 29 bằng cú đá phạt tuyệt đẹp. Tiếp đó là các bàn của Harry Kane (38’) và Kylian Mbappe (42’).

Phản ứng của báo chí

Năm bàn thắng, 3 cho Real Madrid trong hiệp đấu không tưởng. Đội bóng áo trắng – từng ghi 3 bàn tại Allianz ở bán kết 2014 – lặp lại kỳ tích trên sân khách. Họ là CLB duy nhất từng làm được điều đó.

Nỗ lực của Real Madrid bị chặn đứng bởi sự non nớt của Camavinga và Vincic. Các cầu thủ áo trắng phản ứng dữ dội với trọng tài, và Arda Guler cũng bị đuổi. Tất cả đã quá muộn.

Rất nhiều tờ báo Đức và châu Âu bảo vệ Real Madrid, thể hiện sự sững sờ, dù thừa nhận Camavinga quá non nớt.

Guler phản ứng và nhận thẻ đỏ khi đã rời sân. Ảnh: Diario AS

Bild của Đức viết: “Trọng tài không nhận ra Camavinga đã có thẻ vàng”. Chương trình trực tiếp tại Đức cũng nhận định tương tự.

“Ban đầu Vincic rút thẻ vàng, nhưng rồi nhận ra cầu thủ người Pháp đã bị cảnh cáo trước đó, nên chuyển sang thẻ đỏ”, Kicker bình luận.

The Sun của Anh cũng gọi chiếc thẻ đỏ này là “vô lý”. Tại Italia, tình huống quyết định này cũng được phân tích.

Gazzetta dello Sport đưa ra quan điểm: “Vincic rút thẻ vàng thứ hai vì giữ bóng khi Bayern được hưởng quả đá phạt. Ngây thơ? Chắc chắn. Nhưng hình phạt rõ ràng là quá nặng”.

Báo AS thân Real Madrid thì nhấn mạnh “thẻ đỏ khó tin” của Camavinga. Tờ báo mỉa mai: “Tạm biệt, vị trọng tài đáng kính, nhưng cũng đầy tai tiếng”.