Pháo thủ đang thực hiện động thái chuyển nhượng đầy tham vọng nhằm đưa siêu sao Vinicius về Bắc London.

Trong bối cảnh hợp đồng của tiền đạo 26 tuổi với Real Madrid chỉ còn thời hạn đến năm 2027 và đôi bên chưa đạt thỏa thuận ký tiếp, Arsenal muốn nhân cơ hội mời Vinicius về Emirates.

Arsenal quyết tâm chiêu mộ Vinicius - Ảnh: SunSport

Hiện cầu thủ chạy cánh đang nhận mức lương 400.000 bảng/tuần tại Bernabeu. Thuyết phục Real Madrid nhả người là điều chẳng hề dễ dàng.

Tân HLV Jose Mourinho không có ý định chia tay bất kỳ trụ cột nào. Bên cạnh khoản phí khổng lồ dự đoán trên 150 triệu bảng, Arsenal cũng phải đáp ứng ít nhất mức lương tương đương những gì Vinicius đang nhận nếu muốn hoàn tất thương vụ.

Điều đó đồng nghĩa, HLV Arteta quay trở lại chính sách trao những bản hợp đồng lương "khủng", dù ông từng chủ động loại bỏ sau khi tiếp quản Arsenal hồi năm 2019.

Khi đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mạnh tay thanh lý dàn sao có thù lao cao như Mesut Ozil hay Pierre-Emerick Aubameyang.

Dẫu vậy, cấu trúc lương ở Emirates đang có dấu hiệu thay đổi. Bukayo Saka mới đây ký hợp đồng với mức thu nhập khoảng 365.000 bảng/tuần.

Ở chiều ngược lại, hàng công Arsenal nhiều khả năng sẽ còn biến động, khi Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli đều được đồn đoán có thể ra đi cuối phiên chợ hè.