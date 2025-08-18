Tin tức về chuyển nhượng 18/8: MU muốn bán Kobbie Mainoo, Arsenal liên hệ lấy Frenkie de Jong, Liverpool chốt ký trung vệ Marc Guehi.
MU bán Mainoo
Trong kế hoạch cải tổ của MU mùa hè này, ngoài Marcus Rashford – hiện đang ở Barcelona, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho, một gương mặt khác có khả năng ra đi là Kobbie Mainoo.
Ban đầu MU không đưa Mainoo vào diện thanh lý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tài năng trẻ người Anh không thể đụng đến.
Ở trung tâm Carrington, Mainoo từng được ví như “Zidane mới”. Kể từ khi Ruben Amorim xuất hiện, anh trở thành một kẻ ngoài cuộc, thường xuyên dự bị – mới nhất là trận thua Arsenal vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26.
Ruben Amorim muốn ký tiền vệ mới cho MU, trở thành đối tác chính với Bruno Fernandes ở giữa sân. Vì thế, Quỷ đỏ đang chờ lời đề nghị hợp lý cho cầu thủ 20 tuổi.
Arsenal liên hệ De Jong
Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, Arsenal đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Frenkie de Jong của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.
De Jong, người từng là mục tiêu của MU trước đây, chỉ còn một năm hợp đồng với Barca và quá trình gia hạn vẫn chưa thể hoàn tất.
Kế hoạch của “Pháo thủ” là sớm đạt thỏa thuận về mặt cá nhân với De Jong và ký hợp đồng tự do với tiền vệ người Hà Lan khi mùa giải này kết thúc.
Arsenal đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây. De Jong là nhân tố phù hợp, giúp đội chủ sân Emirates phát triển thứ bóng đá kiểm soát bóng mà nhà Kroenke – chủ sở hữu CLB – mong muốn.
Liverpool chốt thương vụ Guehi
Liverpool đang chuẩn bị khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè với bản hợp đồng Marc Guehi từ Crystal Palace, nhằm củng cố hàng phòng ngự.
Cầu thủ 25 tuổi người Anh được Arne Slot yêu thích. Anh sẽ hỗ trợ cho Virgil van Dijk trở nên chậm chạp hơn theo độ tuổi.
Guehi chỉ còn hợp đồng đến tháng 6/2026. Anh và Crystal Palace đã xác nhận về cuộc chia tay, nên Liverpool tìm cách ép giá với đề nghị 35 triệu bảng.
Quá trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi. Guehi đến Anfield sẽ giúp Liverpool duy trì sức cạnh tranh trên mọi đấu trường, đặc biệt là bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh và chinh phục Champions League.
Tin vắn
- Liverpool nhiều khả năng sẽ để Kostas Tsimikas ra đi theo dạng cho mượn trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.
- Al Ahli đang liên hệ với Monaco về Denis Zakaria, dự kiến có tổng phí chuyển nhượng 45 triệu euro.
- Bournemouth xác nhận chiêu mộ Amine Adli từ Bayer Leverkusen, thỏa thuận 5 năm cùng mức phí 30 triệu euro.
- Newcastle chuẩn bị bước vào bàn đàm phán với Inter để chiêu mộ tiền vệ Davide Frattesi.
- Juventus bước vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Edon Zhegrova, ngôi sao của Lille và đội tuyển Kosovo. Đây là giải pháp thay Nico Gonzalez, người nhiều khả năng sang Atletico.
- AC Milan tiếp tục nối đàm phán với Chelsea về tiền đạo Nicolas Jackson. Ngoài ra, Rossoneri cũng có kế hoạch mượn Rasmus Hojlund của MU.
- Bayer Leverkusen vừa từ chối đề nghị từ Chelsea, với tuyên bố hậu vệ Piero Hincapie không phải để bán.
- Bilbao tiếp tục liên hệ Al Nassr để ký hợp đồng với Aymeric Laporte – dự kiến có chi phí khoảng 25 triệu euro.
- Theo báo Anh, MU và Tottenham đang chạy đua ký Nathan Collins, trung vệ của Brentford và đội tuyển Ireland.