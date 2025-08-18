MU bán Mainoo

Trong kế hoạch cải tổ của MU mùa hè này, ngoài Marcus Rashford – hiện đang ở Barcelona, Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho, một gương mặt khác có khả năng ra đi là Kobbie Mainoo.

MU sẵn sàng bán Mainoo. Ảnh: Imago

Ban đầu MU không đưa Mainoo vào diện thanh lý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tài năng trẻ người Anh không thể đụng đến.

Ở trung tâm Carrington, Mainoo từng được ví như “Zidane mới”. Kể từ khi Ruben Amorim xuất hiện, anh trở thành một kẻ ngoài cuộc, thường xuyên dự bị – mới nhất là trận thua Arsenal vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26.

Ruben Amorim muốn ký tiền vệ mới cho MU, trở thành đối tác chính với Bruno Fernandes ở giữa sân. Vì thế, Quỷ đỏ đang chờ lời đề nghị hợp lý cho cầu thủ 20 tuổi.

Arsenal liên hệ De Jong

Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, Arsenal đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Frenkie de Jong của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Arsenal có kế hoạch ký tự do với De Jong. Ảnh: FCB

De Jong, người từng là mục tiêu của MU trước đây, chỉ còn một năm hợp đồng với Barca và quá trình gia hạn vẫn chưa thể hoàn tất.

Kế hoạch của “Pháo thủ” là sớm đạt thỏa thuận về mặt cá nhân với De Jong và ký hợp đồng tự do với tiền vệ người Hà Lan khi mùa giải này kết thúc.

Arsenal đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây. De Jong là nhân tố phù hợp, giúp đội chủ sân Emirates phát triển thứ bóng đá kiểm soát bóng mà nhà Kroenke – chủ sở hữu CLB – mong muốn.

Liverpool chốt thương vụ Guehi

Liverpool đang chuẩn bị khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè với bản hợp đồng Marc Guehi từ Crystal Palace, nhằm củng cố hàng phòng ngự.

Liverpool ép giá Crystal Palace trong cuộc đàm phán Guehi. Ảnh: Imago

Cầu thủ 25 tuổi người Anh được Arne Slot yêu thích. Anh sẽ hỗ trợ cho Virgil van Dijk trở nên chậm chạp hơn theo độ tuổi.

Guehi chỉ còn hợp đồng đến tháng 6/2026. Anh và Crystal Palace đã xác nhận về cuộc chia tay, nên Liverpool tìm cách ép giá với đề nghị 35 triệu bảng.

Quá trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi. Guehi đến Anfield sẽ giúp Liverpool duy trì sức cạnh tranh trên mọi đấu trường, đặc biệt là bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh và chinh phục Champions League.