Tijjani Reijnders gia nhập Man City từ AC Milan với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, trị giá 55 triệu euro. Chuyến làm khách Wolves ở vòng 1 Premier League 2025/26 tối thứ Bảy vừa qua là trận ra mắt của anh cùng Man City với giải đấu.

Tijjani Reijnders ra mắt hoàn hảo cùng Man City tại Premier League. Ảnh: EuroFoot

Tuy nhiên, điều gây ngỡ ngàng là Reijnders khiến người xem có cảm giác như thể anh đã quen thuộc với Man City của Pep Guardiola từ lâu, phong với cách đầy quyết đoán và tự tin, tạo tác động mạnh mẽ đến lối chơi chung của toàn đội.

Reijnders được đánh giá là tân binh có màn ra mắt ấn tượng nhất Ngoại hạng Anh 2025/26, với 1 bàn thắng đẹp mắt và 1 kiến tạo cho Haaland lập công trong thành quả Man City 4-0 Wolves.

Đây là lần đầu tiên kể từ 2015, Man City bắt đầu mùa giải mới mà không có tiền vệ sáng tạo Kevin de Bruyne, đội lại cũng thiếu vắng một ngôi sao chủ lực khác – Rodri (tái phát chấn thương), nhưng Reijnders đã giúp họ tạm quên những điều đó, tận hưởng màn trình diễn hoành tráng, ra quân mùa giải mới suôn sẻ của đội nhà.

Reijnders chia sẻ cảm xúc sau màn ra mắt hoàn hảo ở Ngoại hạng Anh cùng Man City: “Thật tốt khi tôi có thể khởi đầu với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, nhất là khi đây là Ngoại hạng Anh.

Tôi luôn ra sân với nụ cười trên môi, tôi yêu bóng đá và tận hưởng từng phút giây trên sân. Đây là những gì tôi muốn thể hiện với người hâm mộ. Bắt đầu như thế này cùng Man City thật không thể tin được”.

Pep Guardiola tin rằng Tijjani Reijnders là bản hợp đồng hàng đầu - một món hời của Man City trong những năm tới. Ảnh: B/R

Thuyền trưởng Pep Guardiola trong tâm trạng phấn khởi, nhận xét về màn trình diễn của học trò mới: “Thật sự rất tốt. Reijnders là một chàng trai đáng mến và đã tạo được ấn tượng ngay từ ngày đầu tiên.

Với tốc độ của mình, cậu ấy có thể hỗ trợ ở vai trò tiền vệ trụ. Reijnders có thể xâm nhập các khoảng trống và đôi khi tạo ra khoảng trống mà chúng tôi để hàng thủ tạo ra.

Cậu ấy đã cho thấy khả năng xuất sắc tại AC Milan và có mặt ở tuyển Hà Lan. Chúng tôi biết Reijnders là bản hợp đồng hàng đầu cho Man City trong những năm tới”.