Video highlights Arsenal 2-3 Dortmund (nguồn: Alsido Football)

Pháo thủ tiếp tục gây thất vọng khi vừa nhận thất bại 2-3 trước Borussia Dortmund, chỉ 7 ngày trước màn đại chiến với Man City ở Cardiff tranh siêu cúp nước Anh.

HLV Mikel Arteta kỳ vọng Arsenal phải đạt trạng thái gần như tốt nhất, sẵn sàng đối đầu Man "xanh" và gửi lời cảnh báo tới các đối thủ.

Arsenal liên tục bại trận trong các trận giao hữu trước mùa giải mới - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, nếu những gì diễn ra trong giai đoạn tiền mùa giải phản ánh bộ mặt Arsenal thời gian tới, Arteta có lý do để lo lắng.

Sau trận thua nặng nề Real Betis 1-3 hồi giữa tuần, Arsenal tiếp tục bị đánh bại trên sân nhà trước Borussia Dortmund.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhập cuộc uể oải và Dortmund chỉ mất 6 phút để trừng phạt đối thủ.

Cristhian Mosquera mất tập trung, tạo điều kiện cho Samuele Inacio lẻn xuống sút chéo góc vào lưới từ đường chuyền tinh tế của Felix Nmecha.

Qua nửa giờ thi đấu, tình hình càng trở nên tồi tệ với Arsenal. Tuyến giữa của Pháo thủ bị vô hiệu, Karetsas thoải mái tung cú cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân trái nhằm góc cao, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng.

Chứng kiến tình huống từ khán đài, tân binh Bruno Guimaraes có lẽ chỉ ước mình đang có mặt trên sân. Tiền vệ Brazil vừa được Arsenal giới thiệu với người hâm mộ trước trận.

Trong bối cảnh Guimaraes không thể thi đấu và nhiều ngôi sao vừa dự World Cup 2026 chưa trở lại, hàng tiền vệ Arsenal khá mong manh.

Dortmund đánh bại Arsenal ngay tại Emirates - Ảnh: AFC

Ethan Nwaneri mang đến chút hy vọng cho Arteta. Phút 55, tài năng trẻ này đón đường căng ngang của Christos Tzolis rồi dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội chủ nhà.

Nhưng chỉ ba phút sau, Arsenal lại thủng lưới. Từ pha phạt góc, các hậu vệ The Gunners xử lý lúng túng, Joane Gadou nhanh chân đưa bóng vào lưới, ghi bàn thứ ba cho Dortmund.

Arsenal tiếp tục nỗ lực tìm đường trở lại trận đấu và Tzolis một lần nữa tạo ra khác biệt. Tân binh người Hy Lạp mang về quả phạt đền do bị Kaua Prates phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Gyokeres rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, pha lập công ấy không là không đủ. Ngoài đường biên, Arteta chẳng giấu được vẻ thất vọng khi đội bóng ông dẫn dắt nhận thất bại bẽ bàng.