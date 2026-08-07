Trước đó, Vinicius chỉ còn một năm hợp đồng tại Bernabeu. Quá trình đàm phán gia hạn từng rơi vào bế tắc, mở ra cơ hội để Arsenal thực hiện kế hoạch đưa ngôi sao người Brazil tới Premier League.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện trong cuộc đàm phán hôm thứ Tư (5/8) giữa đại diện Vinicius và lãnh đạo cấp cao Real Madrid, với sự tham gia hỗ trợ của Jose Mourinho.

Mourinho đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân Vinicius - Ảnh: SunSport

Hai bên cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung. Real Madrid xác nhận, Vinicius sẽ gắn bó với đội bóng Hoàng gia đến năm 2032, kèm mức thù lao 480.000 bảng mỗi tuần.

Tối thứ Năm (ngày 6/8), Los Blancos chính thức thông báo: “Real Madrid và Vinicius Jr vừa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Tiền đạo Brazil sẽ tiếp tục gắn bó với CLB đến ngày 30/6/2032."

Sau 8 mùa giải khoác áo Real Madrid, Vinicius ghi 128 bàn sau 376 lần ra sân và cùng đội hai lần đăng quang Champions League.

Những cuộc thảo luận đầu tiên về việc gia hạn bắt đầu từ tháng 1/2025. Dẫu vậy, nhiều tháng sau, đôi bên gần như không đạt được bước tiến nào, dù ưu tiên của Vinicius là tiếp tục sự nghiệp tại Madrid.

Đầu năm nay, cầu thủ chạy cánh người Brazil đưa ra yêu cầu về gói thu nhập trị giá 25 triệu bảng mỗi năm, bao gồm lương cơ bản, các khoản thưởng thành tích và tiền thưởng gia hạn hợp đồng.

Phải đến giữa tuần này, Real Madrid mới gửi lời đề nghị thực sự nặng ký, tương xứng vai trò và tầm quan trọng của Vinicius trong đội hình.

Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez, trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat cùng HLV Mourinho trực tiếp tham gia cuộc thương thảo.

Sự xuất hiện của Mourinho lập tức mang lại hiệu quả. Vinicius đồng ý đặt bút ký hợp đồng và cam kết tương lai lâu dài với Real Madrid, đúng vào ngày đội bóng Hoàng gia hoàn tất thương vụ chiêu mộ Yan Diamande với giá 140 triệu euro.

Tiền đạo Brazil đã trở lại tập luyện cùng đồng đội - Ảnh: SunSport

Real Madrid quyết tâm giữ Vinicius bởi họ không muốn đối mặt nguy cơ mất trắng anh hè năm sau. Arsenal luôn trong tư thế sẵn sàng nhập cuộc nếu cầu thủ người Brazil từ chối gia hạn.

Thậm chí, các cầu thủ Arsenal tin rằng, Vinicius sẽ gia nhập nhà vô địch Ngoại hạng Anh sau thông tin mà Giám đốc thể thao Andrea Berta chia sẻ. Sự kỳ vọng càng tăng cao khi Vinicius bất ngờ xóa toàn bộ bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân.

Tuy nhiên, Mourinho thể hiện rõ quan điểm rằng, Vinicius là nhân tố quan trọng trong kế hoạch ông vạch ra cho đội bóng Hoàng gia.

Tuyển thủ Selecao nằm trong nhóm 6 cầu thủ mặc định đá chính và không thể đụng tới, gồm Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Federico Valverde và Jude Bellingham.