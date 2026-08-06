Xem video highlights Arsenal 1-3 Real Betis

Phản ứng đầy sốt ruột của HLV Mikel Arteta bên ngoài đường biên cho thấy, chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rõ Arsenal sẽ không dễ bảo vệ chức vô địch Premier League với lực lượng hiện tại.

Sự xuất hiện của Reiss Nelson hay Fabio Vieira từ băng ghế dự bị càng nhấn mạnh rằng, Arteta sẽ phải thúc giục BLĐ chiêu mộ thêm những bản hợp đồng chất lượng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Mikel Arteta bức xúc ngoài đường biên - Ảnh: Sportsfile

Arsenal chơi 90 phút nhạt nhòa khi để Real Betis đánh bại ở trận giao hữu tiền mùa giải mang tính kiểm chứng thực sự.

Trước đó, cuộc đấu kín với MK Dons với tính chất tập luyện, còn chiến thắng 4-1 Girona cuối tuần qua cũng không nói lên nhiều điều, vì đối thủ đang chơi ở giải hạng Hai Tây Ban Nha.

Màn so tài Real Betis là phép thử đúng nghĩa trước đội bóng cùng góp mặt tại Champions League. Và Arsenal không vượt qua được bài kiểm tra này.

Dĩ nhiên, Arteta có lý do để bào chữa khi nhiều trụ cột vừa trở về sau World Cup. Bukayo Saka, Declan Rice hay trung vệ William Saliba đều vắng mặt.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn, có thể thấy nhà cầm quânTây Ban Nha đang cần nâng cấp đội hình.

Bruno Guimaraes sắp cập bến Emirates với mức phí khoảng 75 triệu bảng sẽ giúp Arsenal cải thiện đáng kể tuyến giữa. Song rõ ràng, đó chưa phải là tất cả những gì Pháo thủ cần.

Rodrigo Riquelme volley mở tỷ số - Ảnh: Sportsfile

Trận đấu với Betis, thủ môn Kepa tiếp tục gây thất vọng. Người gác đền Tây Ban Nha mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên khi băng ra xử lý thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Riquelme dễ dàng dứt điểm cận thành.

Kepa cũng có phần trách nhiệm ở bàn thua thứ hai do phá bóng lỗi, giúp Nelson Deossa cướp được trước khi tung cú sút xa tuyệt đẹp vào góc cao khung thành.

Điểm sáng hiếm hoi của Arsenal đến từ tân binh Christos Tzolis. Cầu thủ này thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Piero Hincapie đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2 cho Pháo thủ.

Hincapie ghi bàn duy nhất cho Pháo thủ - Ảnh: PA

Dẫu vậy, thêm một sai lầm cá nhân nữa khiến Arsenal phải trả giá. Đường chuyền bất cẩn của Kai Havertz giúp Betis giành lại quyền kiểm soát bóng, và Pablo Fornals nã đại bác đánh bại Kepa.

Sang hiệp hai, những sự thay đổi nhân sự liên tục khiến nhịp độ trận đấu bị phá vỡ và Arsenal không thể tạo nên màn ngược dòng, chấp nhận thất bại 1-3.