Pháo thủ từng lên kế hoạch thực hiện thương vụ bom tấn với ngôi sao chạy cánh của Real Madrid, trong bối cảnh hợp đồng của Vinicius chỉ còn một năm.

Tuy nhiên, tham vọng Arsenal chính thức khép lại khi Vinicius quyết định tiếp tục gắn bó sân Bernabeu. Ngôi sao Brazil vừa ký bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với Los Blancos, hưởng mức lương 480.000 bảng/tuần.

Arsenal nhảy vào tranh Barcola với Liverpool - Ảnh: SunSport

Dù vồ hụt Vinicius, Arsenal vẫn quyết tâm bổ sung thêm tiền đạo cánh trái chất lượng cho HLV Mikel Arteta, do đội bóng đã để Leandro Trossard chuyển sang Besiktas.

Theo Independent, Bradley Barcola hiện nổi lên như lựa chọn hấp dẫn dành cho đội chủ sân Emirates.

Tuy nhiên, Arsenal thất thế so với Liverpool trong cuộc đua này. Đội bóng vùng Merseyside đi trước một bước khi tiến hành đàm phán điều khoản cá nhân với Barcola.

Đội bóng do HLV Andoni Iraola dẫn dắt xác định Barcola là mục tiêu hàng đầu và xúc tiến thương vụ nhiều tuần qua.

Rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở mức giá khổng lồ mà PSG đưa ra. Đội bóng HLV Luis Enrique yêu cầu 130 triệu bảng mới chấp nhận để Barcola rời sân Parc des Princes.

Theo Canal Plus, Liverpool thông báo với PSG rằng, họ không đủ khả năng đáp ứng mức giá "trên trời" này. Diễn biến đó mở ra cơ hội để Arsenal nhập cuộc và thực hiện màn nẫng tay trên.