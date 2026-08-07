Theo báo chí Anh, nhà vô địch Premier League đã liên hệ với người đại diện của đội trưởng Tottenham để tìm hiểu điều kiện cần thiết cho một vụ chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Tottenham chưa nắm được động thái từ phía Arsenal. Quan trọng hơn, Spurs gần như không có ý định bán trung vệ 28 tuổi cho đối thủ không đội trời chung ở Bắc London.

Arsenal thăm dò chuyển nhượng Romero - Ảnh: T.T

Tháng trước, Atletico Madrid nối lại sự quan tâm dành cho Romero trong bối cảnh Inter Milan cũng chính thức tham gia cuộc đua.

Đội bóng Serie A thậm chí đạt thỏa thuận với Tottenham về mức phí 34 triệu bảng, nhưng chưa thể thống nhất các điều khoản cá nhân.

Trong khi Atletico đang tích cực thanh lọc lực lượng để chuẩn bị nguồn tài chính, trước lúc gửi lời đề nghị chính thức cho Romero.

Đội bóng thành Madrid đang đàm phán bán hậu vệ trái Matteo Ruggeri cho Aston Villa giá 19,7 triệu bảng, với điều kiện cầu thủ 24 tuổi đồng ý chuyển đến Anh.

Atletico cũng xúc tiến bán Nahuel Molina cho Roma. Khoản tiền thu về từ hai thương vụ trên dự kiến được sử dụng để chiêu mộ Romero.

Về phía Tottenham, Romero được phép ra đi nếu CLB nhận được mức phí phù hợp. Spurs tăng cường đáng kể hàng phòng ngự với sự xuất hiện của Marcos Senesi và Van Hecke.

Những sự bổ sung giúp HLV Roberto De Zerbi sở hữu lực lượng khá dày dưới hàng thủ và mở đường cho khả năng chia tay Romero.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu điểm đến của trung vệ Argentina là Arsenal. Việc bán đội trưởng cho đại kình địch cùng thành phố chắc chắn khó được người hâm mộ Tottenham chấp nhận.

Arsenal cần bổ sung nhân sự vì William Saliba dính chấn thương lưng tại World Cup 2026 và phải nghỉ nhiều tháng. Bởi vậy, Pháo thủ đang cân nhắc một số phương án tăng cường vị trí trung vệ.