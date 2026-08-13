Arsenal đang cân nhắc gửi đề nghị tới Barcelona để chiêu mộ Jules Kounde trong hơn hai tuần cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng London hiện tập trung vào việc tăng cường chiều sâu hàng phòng ngự.

Sau khi từ bỏ thương vụ Ezri Konsa vì Aston Villa đòi 60 triệu bảng (75 triệu euro), HLV Mikel Arteta xem Kounde là ưu tiên.

Arsenal muốn đưa Kounde sang Anh. Ảnh: FFF

Arsenal cần gấp một hậu vệ đa năng bởi Saliba phải nghỉ thi đấu vài tháng, trong khi Jurrien Timber thường xuyên gặp vấn đề mãn tính ở vùng háng.

Arteta muốn bổ sung một cầu thủ có thể chơi cả trung vệ lẫn hậu vệ phải, và Kounde đáp ứng tốt yêu cầu này bên cạnh những nhân sự hiện có như Ben White, Riccardo Calafiori và Piero Hincapie.

Lãnh đạo Arsenal cho rằng chi hơn 60 triệu bảng cho Konsa là khoản đầu tư không phù hợp với kế hoạch tài chính. Vì thế, “Pháo thủ” chuyển sự chú ý sang Kounde, người vẫn còn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2030.

Theo báo chí Tây Ban Nha, bán Kounde sẽ giúp Barca giải phóng quỹ lương sau khi Ronald Araujo được đem cho mượn ở Liverpool và Marc Casado đang trên đường rời Camp Nou với mức phí 40 triệu euro.

HLV Hansi Flick không còn xem tuyển thủ Pháp là cầu thủ không thể đụng đến, sau khi Kounde mất vị trí chính thức trong giai đoạn cuối mùa trước.

Nhà cầm quân người Đức dự kiến bước vào La Liga mùa mới với Eric Garcia và tài năng trẻ Xavi Espart - thế hệ 2007 với Lamine Yamal hay Pau Cubarsi - là những lựa chọn cho hành lang phải.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Kounde còn không hài lòng với vị trí thi đấu của mình. Anh trở lại tập luyện cùng Barcelona hôm 11/8/2026 và muốn gặp riêng Flick để đề nghị được trở lại đá trung vệ, thay vì tiếp tục đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải.

Phía Arsenal dự kiến tiến hành những cuộc tiếp xúc chính thức với người đại diện của Kounde trong tuần này.

Nếu nhận được tín hiệu tích cực từ cầu thủ 27 tuổi, Arsenal sẽ gửi đề nghị chính thức tới Barca với mức giá trên 55 triệu euro.