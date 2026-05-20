“Tôi có thể nói rằng mình vẫn còn một năm hợp đồng. Đó là cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã có suốt nhiều năm qua”, Pep Guardiola lên tiếng trước câu hỏi về tương lai, sau khi Man City hòa 1-1 với Bournemouth.

Eli Junior Kroupi mở tỷ số cho Bournemouth ở phút 39. Trong thời gian bù giờ hiệp 2, Erling Haaland gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến Man City không thể ngăn Arsenal vô địch Premier League.

Man City không thể ngăn Arsenal vô địch. Ảnh: MCFC

Guardiola thể hiện sự tức giận khi liên tục nhận những câu hỏi về việc rời Man City. Ông tiếp tục dùng cách né tránh như vẫn làm trong suốt mùa giải này.

“Theo kinh nghiệm của tôi, khi các anh (truyền thông) công bố điều gì đó trong lúc giải đấu còn diễn ra, đó luôn là điều rất, rất tệ”, Pep không xác nhận tin đồn chia tay.

Pep cho biết người đầu tiên biết quyết định của mình sẽ là Chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak, đồng thời ông cũng sẽ trao đổi với CEO Ferran Soriano.

“Người đầu tiên tôi phải nói chuyện là chủ tịch của mình, bởi vì chúng tôi cùng đưa ra quyết định – chúng tôi sẽ nói chuyện, đơn giản là vậy, rồi sau đó mới đi đến quyết định”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp: “Nghe này, tôi vẫn còn một năm hợp đồng. Tôi sẽ không nói điều đó ở đây khi tôi còn phải trao đổi với chủ tịch, với các cầu thủ và ban huấn luyện của mình.

Tôi là người hạnh phúc nhất hành tinh khi được ở CLB này. Đây là một CLB phi thường”.

Guardiola nổi giận, từ chối xác nhận chia tay Man City. Ảnh: MCFC

Dù vậy, Guardiola thừa nhận cuộc nói chuyện với Al-Mubarak sắp diễn ra: “Tôi luôn nói rằng khi bạn còn cạnh tranh các danh hiệu Premier League hay FA Cup, thì khoảnh khắc đầu tiên có vấn đề xảy ra là khi các cầu thủ không còn theo bạn nữa.

Giờ là lúc tôi, Ferran và chủ tịch cùng ngồi lại nói chuyện, rồi sau đó chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra… không được xem bất cứ điều gì là hiển nhiên. Mùa tới chúng tôi sẽ trở lại, City sẽ trở lại”.

Guardiola chọn gửi lời chúc mừng tới Mikel Arteta khi Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh sau 22 năm.

“Chúng tôi đã ở rất gần. Thay mặt mọi người tại Man City, xin chúc mừng Mikel cùng toàn bộ BHL, cầu thủ và người hâm mộ vì chức vô địch Premier League. Họ xứng đáng với điều đó”.

Guardiola cũng cho rằng lịch thi đấu dày đặc là một phần nguyên nhân khiến City hụt hơi: “Tôi rất muốn cuộc đua kéo dài đến phút cuối, nhưng hôm nay sự mệt mỏi đã hiện rõ”.

“Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn thua ở thời khắc cuối cùng bởi đối thủ thực sự rất mạnh và rất khó chơi”, Guardiola nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bernardo Silva – người đã xác nhận sẽ rời Man City vào mùa hè này – chia sẻ về tương lai của Pep: “Thành thật mà nói, tôi không biết gì về chuyện đó.

Đó là quyết định của Pep, và cũng là điều ông ấy phải tự công bố nếu ở lại hay ra đi. Điều đó không phụ thuộc vào tôi”.