Tờ The Sun cho hay, Pep Guardiola vô cùng tức giận, khi tin tức ông rời Etihad bị rò rỉ sớm hơn định liệu, và nó xảy ra chỉ ít giờ trước trận đấu quan trọng của Man City – chuyến làm khách Bournemouth (1h30 ngày 20/5).

Chỉ có chiến thắng, Man City mới có thể ngăn Arsenal vô địch ngay sau vòng 37, để mọi chuyện chỉ ngã ngũ vào ngày hạ màn Premier League (24/5). Pep đã lệnh cho các học trò, phải thắng các trận đấu của mình, trên sân Bournemouth và tiếp Aston Villa vòng cuối.

Haaland và dàn sao Man City được cho sốc nặng khi hay được tin tức Pep Guardiola rời đi, trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: X MC Fever

Tuy nhiên, tinh thần của Haaland và dàn sao Man City hiện bị ảnh hưởng đáng kể. Theo nguồn trên, chính xác cả đội đang rất sốc trước tin tức Pep Guardiola ra đi vào cuối mùa, xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Đáng nói ở chỗ, vào cuối tuần qua, sau khi giành được chiếc cúp FA, các cầu thủ Man City được trấn an rằng, ông sẽ hoàn thành hết hợp đồng đến hè năm sau. Thế nên, tin tức hoàn toàn ngược lại đến vào ngày đầu tuần khiến họ choáng váng.

Trước tình huống ngoài dự liệu, Pep Guardiola đã triệu tập cuộc gọi nhóm trực tuyến toàn bộ các cầu thủ Man City ngay trong đêm thứ Hai, xác nhận việc ông sắp rời đi và xin lỗi họ về thông báo đột ngột này.

Pep Guardiola gia nhập Man City vào hè 2016, đến nay tròn 1 thập kỷ, mang về cho đội 20 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, chiếc cúp tai voi Champions League danh giá, FA Cup, League Cup, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup,…

Các nguồn tin cho hay, dù còn hợp đồng đến hè 2027, nhưng trong đó có điều khoản cho phép ông rời đi vào hè này, nếu muốn.

Chia tay Man City, Pep dự kiến sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau thời gian dài làm việc căng thẳng ở Etihad. Bến đỗ tiềm năng tiếp theo của ông có thể là tuyển Italia.